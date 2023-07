Fußball | Bundesliga Leihe perfekt - Alexander Nübel kommt zum VfB Stuttgart Stand: 25.07.2023 14:33 Uhr

Der VfB Stuttgart hat eine Lösung für die vakante Torhüter-Position gefunden: Die Schwaben leihen Alexander Nübel vom FC Bayern München aus.

Alexander Nübel wird sich für eine Saison dem VfB Stuttgart anschließen. Wie die Schwaben bestätigten, wird der 26 Jahre alte Schlussmann bis Sommer 2024 vom FC Bayern München ausgeliehen.

Der VfB Stuttgart hatte sein Interesse an dem Schlussmann bereits vor gut einer Woche bestätigt. Jetzt hat es geklappt. "Für uns war immer klar, dass wir uns um Alexander Nübel bemühen werden, wenn sich eine entsprechende Gelegenheit dazu bietet. Alex ist ein hervorragender Torhüter, der sowohl in der Bundesliga als auch in den vergangenen Jahren in Monaco seine Qualitäten unter Beweis gestellt hat", wird Sportdirektor Fabian Wohlgemuth in einer VfB-Mitteilung zitiert. "Wir freuen uns, dass sich Alex für den VfB entschieden hat und dass die Verhandlungen mit dem FC Bayern letztlich ein erfolgreiches Ende gefunden haben."

Nübels Flucht nach Frankreich

Nübel debütierte am 14. Mai 2016 beim 4:1-Sieg des FC Schalke 04 bei der TSG Hoffenheim und eroberte sich im Laufe der Jahre einen Stammplatz im Tor der Gelsenkirchener. Im Sommer 2020 wechselte er dann zum FC Bayern München, kam jedoch nicht über die Rolle des Herausforderers von Nationaltorhüter Manuel Neuer hinaus und ließ sich daraufhin zur AS Monaco ausleihen. Für den französischen Klub lief Nübel in 97 Pflichtspielen auf und blieb dabei 24 Mal ohne Gegentor.

Nach seiner Rückkehr war er nur noch Torwart Nummer drei hinter Neuer und dem ehemaligen Gladbacher Yann Sommer, der im Winter zu den Bayern wechselte, um den verletzten Neuer zu ersetzen.

Stuttgart suchte lange eine neue Nummer eins

Der VfB Stuttgart war nach den andauernden Torwart-Diskussionen in der vergangenen Saison auf der Suche nach einem neuen Stamm-Keeper. Ein erstes VfB-Angebot für Nübel soll demnach vom FC Bayern abgelehnt worden sein. Nun haben sich beide Parteien geeinigt. In Stuttgart misst Nübel sich mit Fabian Bredlow, der vergangene Saison 15 Spiele für den VfB absolviert hat, und Torwart-Talent Dennis Seimen.