Tennis | WTA Finals Laura Siegemunds Siegesserie führt zu Termindruck beim DTB Stand: 06.11.2023 15:15 Uhr

Laura Siegemund gerät durch ihren Erfolgslauf bei WTA Finals in Cancun schuldlos unter Termindruck. Bundestrainerin Barbara Rittner kritisiert die Verbände.

Laura Siegemund bringt sich und den Deutschen Tennisbund mit ihrer Siegesserie bei den WTA Finals in Cancun in Termindruck. Denn die Metzingerin soll so früh wie möglich das deutsche Team bei der Endrunde im Billie Jean King Cup in Sevilla verstärken. Der Finaleinzug der 35-Jährigen aus Metzingen stellte den DTB endgültig vor eine echte logistische Herausforderung.

komplizierte Reiseplanung: 7.800 Kilometer + Jetlag

"Wir haben täglich Flüge für sie hierher gehabt", sagte Bundestrainerin Barbara Rittner am Montag - einige Stunden vor Siegemunds großem Auftritt an der Seite von Wera Swonarewa um den Titel in Mexiko (19:30 Uhr): "Jetzt müssen wir mal sehen, wie sie da am Abend wegkommt, dass sie dann am Dienstag hier ist. Natürlich brauchen wir sie, nicht nur im Doppel, sondern auch im Einzel normalerweise." Den anstrengenden und langen Interkontinentalflug über mindestens 7.800 Kilometer Luftlinie und den zu erwartenden Jetlag muss Siegemund schnell verarbeiten, wenn sie bereits am Donnerstag für das von Kapitän Rainer Schüttler und Rittner betreute Team wieder auf dem Platz stehen will.

Spielerinnen leiden unter Termindruck

Im einstigen Fed Cup geht es dann in Andalusien gegen Italien (10:00 Uhr). Der früheren Weltranglisten-27. im Einzel steht eine Terminhatz bevor, die Rittner deutlich kritisiert. "Das ist erneut ein Trauerspiel, dass die Spielerinnen darunter leiden, dass sich ITF und WTA nicht besser abstimmen können", sagte die 50-Jährige: "Brutal, auch wirklich über die Jahre nicht mehr zu verstehen. Da muss man auch wirklich ganz klar die Führung der beiden Verbände angreifen." Auch die Australierin Ellen Perez - in Cancun gemeinsam mit der US-Amerikanerin Nicole Melichar-Martinez Finalgegnerin von Siegemund/Swonarewa - hatte bei X (früher Twitter) schon ein "Termindesaster" angeprangert und sarkastisch gefragt, ob ihr jemand einen Privatjet zur Verfügung stelle.

Siegemund: erste Deutsche seit 36 Jahren

Perez sollte eigentlich am Dienstag, dem ersten Tag des Billie Jean King Cups, für Australien im Einsatz sein. Dies wird aber nicht möglich sein. Bei Siegemund, die am Sonntagabend als erste deutsche Tennisspielerin seit Claudia Kohde-Kilsch vor 36 Jahren bei den WTA-Finals das Endspiel im Doppel erreichte und sich darüber enorm freute, besteht immerhin Hoffnung, dass die Zeit reichen kann. "Sie belohnt sich für die ganze Energie, den Ehrgeiz und die Disziplin und ist ein absolutes Vorbild, was man aus sich rausholen kann", sagte Rittner und würdigte damit die Leistung der Dauerbrennerin, die zuvor unter anderem bei den US Open 2016 und 2020 im Mixed bzw. Doppel triumphiert hatte.