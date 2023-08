Fußball | 2. Bundesliga KSC-Trainer Eichner trifft auf seinen schärfsten Kritiker Stand: 16.08.2023 15:47 Uhr

Für den Karlsruher SC ist nach dem Pokal-Aus beim 1. FC Saarbrücken Wiedergutmachung angesagt. Für KSC-Coach Christian Eichner ist es gleichzeitig das Treffen mit seinem schärfsten Kritiker.

Als Christian Eichner als junger Spieler beim KSC von einer Profi-Laufbahn träumte, war Jugendkoordinator Markus Kauczinski sein Förderer, aber auch ein scharfer Kritiker. Der heutige KSC-Trainer erinnert sich noch an viele lange und konstruktive Gespräche im Klubheim. Er freut sich auf das Wiedersehen am Freitagabend.

Markus Kauczinski, der insgesamt 15 Jahre beim KSC arbeitete, ist mit Wehen Wiesbaden mit der gleichen Punkt-Ausbeute gestartet wie der KSC. Ein Sieg, ein Remis - damit ist man beim Aufsteiger sicherlich zufrieden. Wehen Wiesbaden sei eine typische Kauczinski-Mannschaft: "Physisch stark und mit guter Struktur", sagte Christian Eichner auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Freitag (ab 18:30 Uhr live im Audiostream auf Sportschau.de).

KSC muss Pokal-Aus verdauen

In Unterzahl erkämpften sie sich ein Remis gegen Magdeburg, um dann am zweiten Spieltag bei Hertha BSC zu gewinnen. Das verdiene großen Respekt, sagte Christian Eichner, der mit seiner eigenen Mannschaft das Pokal-Aus in Saarbrücken aufarbeiten musste.

Zwei Stammspieler mussten in den vergangenen Tagen kürzertreten: Linksverteidiger Philipp Heise plagt sich mit einem Magen-Darm-Virus, und Kapitän Jerome Gondorf könnte mit muskulären Problemen ausfallen.

Neuzugang Brosinski in der Startelf?

Daniel Brosinski (35), der am Dienstag mit einem neuen Ein-Jahres-Vertrag ausgestattet wurde, stünde als Alternative bereit. "Daniel Brosinski ist immer ein Kandidat für die Startelf", sagte Eichner.

Noch nichts Konkretes hatte Christian Eichner in Sachen Stürmer-Suche zu vermelden. Zuletzt wurde über ein Interesse an Eintracht Frankfurts Igor Matanovic spekuliert. Der 20-Jährige spielte für seinen Jugendklub St. Pauli schon in der 2. Bundesliga und könnte ausgeliehen werden.

Eichner mit guten Erinnerungen an Ex-KSC-Trainer Kauczinski

Für Markus Kauczinski, der immer noch in Karlsruhe wohnt, ist der KSC ein Aufstiegskandidat. Ob er dann an Trainer Eichner genauso viel zu kritisieren hat wie am Spieler, können sie nach dem Spiel klären. An die Gespräche erinnert sich Christian Eichner gerne, sie seien immer auf hohem Niveau gewesen, bei denen der Humor nie zu kurz kam.