Fußball | 2. Bundesliga KSC geht selbstbewusst in Flutlichtspiel gegen Greuther Fürth im Wildpark

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC bekommt am Samstag Besuch aus Mittelfranken. Ab 20:30 Uhr ist Greuther Fürth zu Gast im Wildpark. Mittelfeldspieler Lars Stindl fehlt weiterhin.

Der Karlsruher SC empfängt am Samstagabend die SpVgg Greuther Fürth im Wildparkstadion. Nach der außerordentlichen Mitgliederversammlung am Donnerstag und der Abwahl von KSC-Vizepräsident Martin Müller will sich der KSC am Wochenende wieder auf den Sport konzentrieren.

Karlsruhe geht selbstbewusst ins Spiel gegen den Tabellenvierten

Greuther Fürth steht in der Tabelle fünf Plätze vor dem KSC auf Platz 4. Karlsruhe geht laut Cheftrainer Christian Eichner aber durchaus selbstbewusst in die Partie. Der Sieg vom vergangenen Wochenende, dem 4:0 gegen Kaiserslautern, tue sein Übriges dazu.

KSC-Trainer Christian Eichner beim 4:0-Sieg des KSC in Kaiserslautern

Es ist sehr, sehr gute Stimmung, diese Woche gewesen, wie man sich das sicherlich auch vorstellen kann. Christian Eichner, Cheftrainer des KSC

Das Spiel gegen Greuther Fürth sei offen und könne in alle Richtungen kippen, so der Chef-Trainer des KSC Christian Eichner. Man werde versuchen, den Schwung der vergangenen Spiele mitzunehmen.

Uns ein schönes Spiel vor der Haustür gegen eine Mannschaft, die sehr positiv unterwegs war, im gesamten Saisonverlauf. Christian Eichner, Cheftrainer des KSC über Greuther Fürth

Wann kann Lars Stindl wieder für den KSC spielen?

Hinter der Zukunft von Mittelfeldspieler Lars Stindl beim KSC bleiben weiter Fragezeichen. Er wird auch im Spiel gegen Fürth fehlen. Wann er wieder einsatzbereit sein wird, bleibt weiter unklar.

Lars Stindl bei seinem letzten Liga-Einsatz für den KSC gegen den SV Elversberg im Dezember 2023

Lars fehlt uns auf und neben dem Platz. Mein Eindruck ist, dass er Schritte nach vorne gemacht hat. Christian Eichner

Eichner hofft, dass Stindl in der Rückrunde nochmal zum Einsatz kommen kann, aber wann das sein wird, sei derzeit völlig offen. Er sehe bei Stindl weiterhin eine hohe Motivation alles für die Mannschaft auf dem Platz geben zu wollen.

