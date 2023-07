Fußball | 2. Bundesliga KSC gegen Liverpool: etwa 3.000 Tickets im freien Verkauf ab Montag Stand: 05.07.2023 12:08 Uhr

Nach den Dauerkartenbesitzern dürfen ab Mittwoch auch Mitglieder des KSC Karten für das Spiel gegen Liverpool kaufen. Etwa 3.000 Tickets sollen ab Montag in den freien Verkauf gehen.

Die Tickets für das Freundschaftsspiel Karlsruher SC gegen den FC Liverpool am 19. Juli werden stark nachgefragt. Laut Medienberichten waren beim Vorverkaufsstart für die Dauerkartenbesitzer bereits mehrere tausend Personen gleichzeitig im virtuellen Warteraum, was zeitweise zu technischen Problemen geführt habe.

Ab Mittwoch startet auch der Verkauf der Tickets an Mitglieder des Karlsruher SC. Was dann noch übrig bleibt, geht ab Montag in den freien Verkauf. Laut KSC werden das etwa 3.000 Tickets sein.





Wo gibt es die Tickets für das Spiel KSC gegen Liverpool?

Während die Karten für Mitglieder zunächst nur online und dann auch im Fanshop am Rondellplatz in Karlsruhe zu haben sind, wird der freie Verkauf am Montag parallel starten. Ab Montag 11 Uhr gibt es die Tickets. Die Preise liegen zwischen 19 Euro für Stehplätze und bis zu 49 Euro für Sitzplätze. Ob alle Kategorien auch im freien Verkauf verfügbar sind, dazu macht der KSC keine Angaben.

Wie groß ist die Chance im Vorverkauf an ein Ticket zu kommen?

Auf der Webseite des KSC ist zu lesen, dass es Tickets nur gibt "solange der Vorrat reicht". Definitiv werde es aber ein gesondertes Kontingent für den freien Verkauf geben, so das Versprechen. Es solle "für alle Interessierten eine (kleine) Chance" geben Tickets für das Spiel gegen den FC Liverpool und seinen Trainer Jürgern Klopp zu ergattern.

Karten besser online kaufen oder im Fanshop des KSC?

Ob die Chancen vor Ort höher sind als online, ist aktuell noch unklar. Online gebe es einen digitalen Warteraum, wie auch schon beim Vorverkauf für Dauerkartenbesitzer, so der KSC. Gegenüber dem SWR sagte ein Sprecher, dass die Serverressourcen überprüft worden seien und beim freien Vorverkauf auf einem Maximum laufen sollen, damit es nicht zu Problemen durch den großen Ansturm komme.

Wann findet das Spiel im Wildpark in Karlsruhe statt?

Der Anstoß des Spiels ist am 19. Juli um 18:30 Uhr. Dann spielen die Stars aus Liverpool im Karlsruher Stadion. Mit dem Spiel gegen Liverpool wird der umgebaute BBBank Wildpark nach jahrelanger Baustelle offiziell eröffnet.