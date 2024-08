SWR Sport Fußball | 24.08.2024 KSC gegen Elversberg, SVS gegen Hannover, Stuttgarter Kickers gegen Walldorf Stand: 21.08.2024 10:55 Uhr

Nach dem DFB-Pokal geht es für den SV Sandhausen wieder um Punkte in der 3. Liga. Gegner im Heimspiel ist der Aufsteiger Hannover 96 II. Dazu gibt es aus der Regionalliga Südwest, das Spitzenspiel Stuttgarter Kickers gegen den FCA Walldorf und Eintracht Trier gegen den Göppinger SV. Außerdem blicken wir zurück auf das Zweitliga-Heimspiel des Karlsruher SC gegen den SV Elversberg.

3. Liga: SV Sandhausen-Hannover 96 II

Enttäuschung und Stolz wechselten sich beim SV Sandhausen zuletzt ab - etwa nach der 2:3 Niederlage im DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Köln und das erst in der Verlängerung. Nach einem 0:2 Rückstand erkämpfte sich das Team von Trainer Sreto Ristic den 2:2 Ausgleich. Am Ende ging dem SVS die Puste aus, dennoch war der Trainer zufrieden. Schließlich haben die Sandhäuser dem Zweitligisten 116 Minuten lang Paroli geboten. Perfekt lief es für das Ristic-Team bislang in der 3. Liga: Zwei Spiele, zwei Siege. Dieser erfolgreiche Saisonauftakt soll auch am Samstag weitergeführt werden, im Heimspiel gegen den Aufsteiger Hannover 96 II.

Regionalliga Südwest: Stuttgarter Kickers-FCA Walldorf

Der Schmerz saß tief bei den Stuttgarter Kickers, nach dem gescheiterten Aufstieg. Die ersehnte Rückkehr in den Profi-Fußball nach acht Jahren wurde hauchdünn verpasst. Jetzt gibt es bei den Kickers einen neuen Cheftrainer, Marco Wildersinn. Der 43-jährige war zuletzt Coach bei den Würzburger Kickers und spielte von 2005 bis 2008 als Verteidiger bei den Stuttgarter Kickers. Der Saisonauftakt lief durchwachsen, mit zwei Siegen und zwei Unentschieden. Dennoch sind die "Blauen" Liga-Spitzenreiter. Gegner im Heimspiel am Samstag ist der Tabellen-Zweite FCA Walldorf.

Eintracht Trier - Göppinger SV

Die Tabellenspitze abgeben musste Eintracht Trier. Nach einem super Saisonstart mit 7 Punkten aus 3 Spielen kassierten die Trierer zuletzt eine 0:5 Niederlage in Walldorf. Gegen den Aufsteiger Göppingen will die Eintracht wieder zurück in die Erfolgsspur. Der Liga-Neuling aus Göppingen erkämpfte sich bislang zwei Unentschieden, wartet zwar weiter auf den ersten Sieg.

2.Liga: Rückblick Karlsruher SC-SV Elversberg

Unbesiegt in der neuen Saison ist bislang der Karlsruher SC. Souverän absolvierten die Badener mit dem 5:0 Erfolg bei den Sportfreunden Lotte die erste DFB-Pokalrunde. Enormen Kampfgeist zeigte der KSC auch beim Zweitliga-Saisonauftakt. Nach 0:2 gewannen die Karlsruher noch das Heimspiel gegen Nürnberg mit 3:2. Vier Punkte nach zwei Spielen, diese Bilanz soll im Heimspiel am Freitagabend gegen den SV Elversberg weiter ausgebaut werden.

Moderation: Christina Graf

Sendung am Sa., 24.8.2024 17:30 Uhr, SWR Sport, SWR