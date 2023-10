Motorradrennen abgebrochen Kriminalpolizei ermittelt nach tödlichem Unfall bei Sandbahnrennen in Herxheim Stand: 04.10.2023 07:43 Uhr

Das Sandbahnrennen im pfälzischen Herxheim ist am Dienstag nach einem tödlichen Unfall abgebrochen worden. Die Ursache wird von der Kripo ermittelt.

Bei dem Rennen der Seitenwagenklasse ist ein Gespann in einen Holzzaun gefahren. Der 41 Jahre alte Beifahrer wurde dabei nach Angaben des Polizeipräsidiums Rheinpfalz so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Obwohl Rettungskräfte und Sanitäter sich sofort um den Verunglückten kümmerten, konnte der Mann den Angaben zufolge nicht mehr gerettet werden. Der genau Hergang wird jetzt von der Kriminalpolizei ermittelt.

Daraufhin wurde das Rennen abgebrochen. Laut des Sprechers der Motorsportvereinigung Herxheim (MSV Herxheim) hatten die Fahrer gegen 14:20 Uhr in der Kurve die Kontrolle über ihr Gespann verloren und waren ungebremst in den Holzzaun gefahren. Nach seinen Angaben befand sich hinter dem Zaun offenbar noch ein Betonpfosten, der dann den tödlichen Ausgang des Unfalls begünstigt haben muss.

Die Motorräder erreichen in dem Rennen Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 150 Kilometer pro Stunde. Bremsen haben die Maschinen nicht, man kann nur vom Gas gehen. Das letzte Mal hatte es 1990 einen tödlichen Unfall gegeben.

Rennen in zwei verschiedenen Klassen zum Saisonabschluss

Zum Abschluss der Motorradsport-Saison sollten auf der Sandbahn im Herxheimer Waldstadion, am Dienstag (3. Oktober) die Deutschen Meister in gleich zwei Klassen ermittelt werden. Zum ersten Mal in der Geschichte des deutschen Bahnsports war geplant, in der Solo- und der Seitenwagenklasse die nationalen Champions am gleichen Tag und am gleichen Ort zu suchen.

