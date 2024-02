Fußball | Bundesliga Kraftakt in Unterzahl: VfB Stuttgart glücklich über Sieg in Darmstadt Stand: 17.02.2024 19:36 Uhr

Der VfB Stuttgart ist nach dem Sieg in Darmstadt weiter auf Champions-League-Kurs. Dass der VfB in dem Spiel drei Punkte holt, ist für VfB-Trainer Sebastian Hoeneß "großartig".

"Es war ein hart umkämpfter, dreckiger Sieg, das muss auch mal sein", fasste VfB-Abwehrchef Waldemar Anton die Partie gegen Darmstadt zusammen und beschrieb das Spiel aus Stuttgarter Sicht treffend.

Torjäger Serhou Guirassy, der wieder in der Startelf stand, und der eingewechselte Mahmoud Dahoud (90.+2) trafen für die Stuttgarter. Es war der vierte Bundesliga-Sieg in Serie für die Schwaben, die nun mit 46 Punkten weiter auf dem dritten Tabellenplatz stehen und fünf Punkte Vorsprung auf den viertplatzierten BVB haben.

Sebastian Hoeneß: "Das ist großartig"

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß hatte ein schweres Spiel beim Tabellenletzten erwartet, "Dass es so unangenehm werden würde, haben wir uns nicht erhofft." Trotzdem, dass seine Mannschaft drei Punkte geholt habe, sei "großartig", freute sich Hoeneß nach dem Spiel im Sportschau-Interview.

Fanproteste und Gelb-Rote Karte für Stenzel

Nach dem Führungstreffer von Serhou Guirassy, seinem 20. Pflichtspiel-Tor in dieser Saison, folgten Fanproteste gegen die Investoren-Pläne der DFL und eine Spielunterbrechung, die auch das Spiel der Stuttgarter aus dem Rhythmus brachte. Kleinere Fehler schlichen sich ein und Stuttgarts Pascal Stenzel traf Gegenspieler Mehlem mit dem Arm im Gesicht und sah dafür Gelb-Rot. Stuttgart spielte in Folge in Unterzahl. Dass es damit kämpferischer wurde, störte Waldemar Anton nicht: "Wir spielen 45 Minuten lang mit einem Mann weniger, dass es dann kein schönes Spiel wird, war uns vorher klar". Aber wenn man so lange gut verteidigt, sei das als Verteidiger schon etwas Besonderes. Und: "Wenn man solche Spiele gewinnt, ist das immer gut und gibt einem ein gutes Gefühl", sagte der glückliche Anton.

Stolz und Freunde bei den Schwaben

VfB-Trainer Hoeneß lobte sein Team vor allem für die Zeit vor der Unterbrechung: "Ich fand uns gut, wir hatten sehr viele Abschlüsse und habe nicht viel zugelassen." Am Ende habe sein Team schlau verteidigt und immer wieder Nadelstiche gesetzt. "Wenn du dann so viel Emotion reinsteckst und dann am Ende auch etwas in einer Hand hast, dann ist das schon cool", so Stuttgarts Coach erleichtert. "Am Ende nehmen wir die drei Punkte mit und sind sehr froh darüber", meinte sein Abwehrchef Anton.

Der VfB Stuttgart festigt mit dem Sieg den dritten Tabellenplatz und empfängt nächste Woche Köln.

Sendung am So., 18.2.2024 22:05 Uhr, SWR Sport, SWR