Fußball | 2. Bundesliga Konkurrenz für Boyd und Co.? Die Baustellen des 1. FC Kaiserslautern Stand: 04.07.2023 12:04 Uhr

So langsam kommt der Transfermarkt im Profifußball in Bewegung, noch bis zum 1. September darf gewechselt werden. Auch im Kader des 1. FC Kaiserslautern soll noch etwas passieren.

Daraus, dass FCK-Trainer Dirk Schuster noch einen Stürmer will, macht er auch nach dem Trainingslager in den USA kein Geheimnis. Der Franzose Nicolas de Preville verlässt den FCK wieder, Lex Tyger Lobinger und Daniel Hanslik sind keine wirkliche Konkurrenz für US-Amerikaner Terrence Boyd. Seinem Topstürmer will Schuster aber Beine machen, will den Druck auf seine Stammspieler insgesamt erhöhen und damit auch gleichzeitig die Qualität im Team. Auf der Stürmerposition ist die Suche allerdings nicht leicht: "Wenn man in dem Becken fischt, sind gleich noch sechs weitere Angelhaken mit Ködern drin", sagte Schuster der Bild-Zeitung. Es gibt Transfergerüchte um Ragnar Ache von Eintracht Frankfurt, aber an dem Angreifer, der zuletzt nach Fürth ausgeliehen war, sind wohl noch einige andere Zweitligisten interessiert.

Auch ein Sechser soll kommen

Neben der Stürmersuche beschäftigt man sich beim FCK auch mit einem neuen Sechser. Nicolai Rapp verlässt den Verein nach seiner Leihe, Julian Niehues wird mit Schalke 04 in Verbindung gebracht. "Wir brauchen auch noch einen Äbräumer auf der Sechs, der positionstreu Zweikämpfe gewinnt und einen sauberen Ball spielt", so Schuster im Bild-Interview. Schon im Winter wollte man Florian Flick von Schalke 04 holen, damals hatte es sogar schon Gespräche mit dem Spieler, aber schlussendlich eine Absage gegeben. Flick wurde nach Nürnberg ausgeliehen und ist für Schalke weiterhin ein Wechsel-Kandidat.

Keanan Bennetts zum FCK?

Im linken Mittelfeld ist Hendrick Zuck meist gesetzt, der 32-Jährige allein kann es aber nicht richten. Leihspieler Tymoteusz Puchacz kommt von Union Berlin und konkurriert mit ihm, genauso wie auch Neal Gibs nach seiner Leihe zu Astoria Walldorf zurückkehrt und versuchen wird, sich zu beweisen. Außerdem wird im linken Mittelfeld über Keanan Bennetts spekuliert. Der 24-Jährige Engländer war zuletzt bei Darmstadt 98 unter Vertrag und absolvierte vergangene Saison 15 Kurzeinsätze für den Bundesliga-Aufsteiger. Er wäre ablösefrei zu haben.

Unberechenbarkeit muss wiederkehren

In der letzten Saison überraschte der FCK in der Vorrunde alle. Die Roten Teufel spielten oben mit, holten sieben Siege, waren am Ende der Hinrunde auf Platz vier. Die ersten Optimisten begannen schon von der Bundesliga zu träumen, bevor die Rückrunde sie zurück auf den Boden holte. Denn da, so erklärte es auch Schuster öfter, wurde Kaiserslautern berechenbarer. Die anderen Teams hatten sich auf die Spielweise der Pfälzer eingestellt und so gab es weniger Überraschungsmomente und letztlich auch Punkte. Die braucht es aber in der nächsten Saison wieder. Also ist ein Ziel sicher, die Unberechenbarkeit wiederzuerlangen.

Was ist schon passiert?

Einige Baustellen sind noch offen, ein bisschen was ist aber auch schon passiert beim FCK. Der angesprochene Puchacz wurde ausgeliehen, Innenverteidiger Jan Elvedi aus Regensburg geholt und Tobias Raschl aus Fürth für das zentrale Mittelfeld verpflichtet.

De Preville verlässt den Verein auf eigenen Wunsch, Dominik Schad hat kein Angebot für eine Vertragsverlängerung erhalten, die Leihe von Nicolai Rapp (Werder Bremen) läuft aus, genauso wie die von Robin Bormuth. Der Innenverteidiger vom SC Paderborn könnte aber noch fest verpflichtet werden. Torhüter Jonas Weyand und Offensivmann Muhammed Kiprit werden nicht mehr im FCK-Trikot auflaufen.