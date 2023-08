Fußball | 3. Liga Knappe Niederlage für Freiburg II in Dortmund Stand: 20.08.2023 15:35 Uhr

Der SC Freiburg II hat auch am zweiten Spieltag der 3. Liga nicht gewinnen können. Die Freiburger verloren bei der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund mit 0:1 (0:1).

Der Tabellenzweite der Vorsaison kann nach einem personellen Umbruch in der Sommerpause noch nicht an die stabilen Leistungen der Vorsaison anknüpfen und wartet nach wie vor auf einen Sieg in der neuen Saison. Das einzige Tor des Tages machte Michael Eberwein, der den BVB quasi mit der letzten Aktion vor der Halbzeitpause in Führung brachte.

Erste Halbzeit lange ausgeglichen

Freiburgs Trainer Thomas Stamm hatte seine Elf im Vergleich zum 1:1 im Auftaktspiel gegen den MSV Duisburg auf fünf Positionen verändert, BVB-Trainer Jan Zimmermann brachte sogar sechs neue Leute. Bei sommerlich-heißen Temperaturen in Dortmund neutralisierten sich beide Teams in der ersten Hälfte weitestgehend, klare Torchancen waren Mangelware. Die beste Chance der Breisgauer hatte Hamadi Al Ghaddioui gleich in der zweiten Minute.

Vom BVB kam über weite Strecken sehr wenig in der Offensive. Bis zur Nachspielzeit der ersten Hälfte: Der Dortmunder Falko Michel konnte unbedrängt von der linken Seite in den Strafraum flanken und zirkelte den Ball genau auf den Kopf von Julian Hettwer. Der setzte sich per Kopf gegen seinen Freiburger Gegenspieler durch und bediente Michael Eberwein, der aus zwei Metern zum glücklichen 1:0 für die Gastgeber einköpfen konnte.

Freiburg läuft Rückstand hinterher

Nach der Pause hatten zunächst die Gastgeber mehr von der Partie. SC-Keeper Jaaso Jantunen konnte sich einige Male auszeichnen. Vom Sport-Club kam nach vorne so gut wie nichts, der BVB hätte sogar noch erhöhen können: In der 82. Minute traf Ole Pohlmann nach einem Freistoß aus 23 Metern nur die Latte. Vier Minuten später Duplizität der Ereignisse: wieder Pohlmann, wieder Freistoß, wieder Latte. So blieb es beim 1:0 für den BVB II und der Niederlage für die Freiburger.

Am Mittwoch (23.08., 19 Uhr) gibt es für die Breisgauer gleich die nächste Gelegenheit, den ersten Saisonsieg einzufahren. Im Heimspiel trifft der SC auf den Aufsteiger aus Unterhaching, der sich am Samstag in der Nachspielzeit mit 3:2 gegen den SSV Ulm 1846 durchgesetzt hatte.