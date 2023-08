High Diving Klippenspringer Manuel Halbisch: "Die Angst gehört dazu" Stand: 22.08.2023 09:18 Uhr

Als Klippenspringer ist das Berufsrisiko von Manuel Halbisch höher als bei vielen anderen Menschen. Das aber hilft ihm auch in seinem Job als Polizist - denn der Waiblinger ist vielseitig.

Angst ist ein Gefühl, das viele Menschen bei Klippenspringern eher nicht vermuten würden. Schließlich stürzen sie sich aus bis zu 27 Metern in die Tiefe, krachen auf die Wasseroberfläche und tauchen nach wenigen Augenblicken – im Bestfall – mit dem Daumen nach oben wieder auf. "Angst gehört dazu", aber sagt Manuel Halbisch im Gespräch mit SWR Sport. Denn ganz ohne geht es auch für den Klippenspringer nicht.

Sie ist Gradmesser und Kompass, wenn es darum geht, vor jedem Sprung das Risiko abzuwägen. Nicht immer springt Halbisch dann auch tatsächlich. "Wir hatten drei Trainingstage. Am ersten Tag stand ich oben, habe die Vorbereitungen gemacht und nach fünf Minuten gesagt: 'Nee, heute mache ich es nicht.' Und bin wieder runter gegangen." Auch das gehört dazu.

Erst Unfall, dann WM-Traum

Und es ist wichtig, beim Klippenspringen. Denn was passieren kann, wenn ein Sprung nicht gelingt, weiß Halbisch spätestens seit einem Unfall vor vier Jahren. Halbisch verletzt sich schwer. "Ich war neun Tage im Krankenhaus", sagt er. "Ich hatte ganz viele kleine Risse in der Lunge, die sind zum Glück selbst verheilt."

Liebt die Extreme: Klippenspringer Manuel Halbisch

Trotzdem verpasst er die WM in Korea, kann sich seinen Traum erst in diesem Jahr im japanischen Fukuoka erfüllen. Als erster deutscher Klippenspringer ist er bei einer WM dabei – und steht unweit des Momochi Seaside Parks auf der Plattform beim High Diving. So heißt Klippenspringen bei der WM – die Höhe von 27 Metern beeindruckend und auch für Halbisch noch immer besonders.

Halbisch ist auch noch Polizist

Denn beim Training in Kornwestheim, wo er der Mal die Woche an seinen Sprüngen feilt, geht es nicht so hoch hinaus. Deshalb hat er sich an die Höhe "herangetastet". "Das Gefühl in der Luft, ich dreh mich, bewege mich, das finde ich natürlich toll", beschreibt er den Moment, wenn er sich in die Tiefe stürzt. "Aber es kann manchmal auch ein bisschen erschreckend sein. Wenn man die Orientierung verliert und nicht weiß, was passiert."

Und das auch, weil es dem 25-Jährigen fernab des Klippenspringens eigentlich nicht passiert. Denn Halbisch ist Polizei-Hauptmeister und behält da berufsbedingt den Überblick – bei der Hubschrauber-Staffel. "Ich sitze hinten im Hubschrauber und habe da meinen Arbeitsplatz – einen großen Bildschirm und den Controller für die Kamera, die außen hängt." Halbisch steuert die Kamera. "Ich mache Fotos und Videos." Er behält den Überblick und hält ihn fest.

Klavier und Klippenspringen

Der 25 Jahre alte Extremsportler ist vielseitig – spielt neben seinem Job bei der Polizei und dem Klippenspringen noch Klavier. "Es sind beide Hände, alle Finger machen etwas Anderes und dann kommen die Füße noch dazu, mit den Pedalen. Und beim Klippenspringen ist es, ordentlich abspringen, schön Spannung machen und die Orientierung behalten. Es passieren immer mehrere Sachen gleichzeitig und man muss immer an alles denken, damit alles passt."

Genau dieses Gefühl hätte Halbisch auch gern mal bei den Olympischen Spielen. Noch ist Klippenspringen nicht olympisch, der Waiblinger aber hofft, dass sich das bald ändert. "Das wäre natürlich noch ein Traum." Dann wäre die Angst bei Halbisch zwar wieder mit dabei, aber sicher nicht das einzige Gefühl des Klippenspringers.