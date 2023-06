Prozess in Tübingen Kindesmissbrauch: Ehemaliger Radprofi Gregor Braun muss ins Gefängnis

Der ehemalige Radprofi Gregor Braun muss ins Gefängnis. Das Landgericht Tübingen hat ihn und seine Ex-Geliebte wegen Kindesmissbrauchs zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

Der frühere Radprofi Gregor Braun ist vom Tübinger Landgericht zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 68-Jährige und seine damalige Geliebte von September 2013 bis März 2018 regelmäßig deren Tochter gezwungen haben, die beiden bei sexuellen Handlungen zu filmen.

Laut Urteil hat die Mutter, die aus dem Kreis Calw stammt, außerdem in Brauns Auftrag pornografische Aufnahmen der Tochter angefertigt. Sie wurde vom Gericht zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt.

Am Dienstag vernahmen die Richter mehrere Zeugen, darunter den Kriminalhauptkommissar, der das betroffene Mädchen und dessen Mutter befragt hatte. Demnach hat die Mutter angegeben, für Sex Geld von Braun bekommen zu haben - 30 bis 40 Euro pro Geschlechtsverkehr. Braun habe, so die Mutter, mehr bezahlt, wenn die Tochter anwesend gewesen sei.

Die Mutter habe ausgesagt, Braun die Anwesenheit der Tochter auch aktiv angeboten zu haben, wenn die Geldnöte zu groß wurden. Sie habe auch Fotos vom Intimbereich der Tochter gemacht, so der Kriminalhauptkommissar. Das Mädchen hat nach eigener Aussage nie mit Braun sexuell aktiv sein müssen. Das Gericht sprach der Geschädigten, die im Verfahren als Nebenklägerin auftrat, einen Anspruch auf Schmerzensgeld zu.

Der "Bär von der Weinstraße" - Radprofi Gregor Braun

Gregor Braun gehört zu den erfolgreichsten deutschen Radrennfahrern. Seine größten sportlichen Erfolge feierte der Radrennfahrer in den 1970er- und 1980er-Jahren. Bei den Olympischen Spielen 1976 in Montreal gewann er Gold in der Einer- und in der Mannschaftsverfolgung. Dreimal wurde er Weltmeister. Braun, der in Neustadt an der Weinstraße geboren wurde, war bei seinen Fans als "Bär von der Weinstraße" bekannt. 1989 beendete er seine aktive Karriere.