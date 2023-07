Schwimmen | Porträt Kim Herkle kämpft um ihren Olympia-Traum Stand: 06.07.2023 14:27 Uhr

Die Schwimmerin Kim Herkle war bis vor zwei Jahren noch auf Olympia-Kurs. Viele Rückschläge zwangen sie aber zu einem Neuanfang. Bei den Finals in Berlin greift sie wieder an.

Als Kim Herkle 2021 bei den deutschen Meisterschaften in Berlin ihren größten Erfolg bejubelte, war ihr noch nicht klar, dass sie etwa zwei Jahre später wieder von vorne beginnen müsste. Die damals 18-Jährige zählte zu den besten Schwimmerinnen Deutschlands. Bei den Finals in Berlin schwamm sie über 200 Meter Brustschwimmen zu ihrer ersten Goldmedaille bei den deutschen Meisterschaften.

Ihr fehlten nur fünf Zehntel zur deutschen Olympia-Norm und für die Schwimmerin des SV Cannstatt war klar: Olympia 2024 in Paris, das soll es werden. Jedoch folgte für die 20-jährige Kim Herkle ein Jahr zum Vergessen. Geplagt von Krankheiten, Verletzungen und sogar einer kurzen Zeit im Rollstuhl, schien ihr Olympia-Traum geplatzt.

Zu schön, um wahr sein

Für die Finals 2023 in Berlin ist sie aus den USA nach Deutschland geflogen. Ihre Familie in Oeffingen hat sie nur kurz gesehen. Ohnehin sind die Begegnungen weniger geworden, seitdem sie 2021 im Rahmen des Sportstipendiums ihr Studium in Psychologie und Neurowissenschaften an der Universität in Louisville/Kentucky angefangen hat. "Ich vermisse die USA sehr, ich wäre am liebsten gerade dort", sagt Kim Herkle. Sie fühlt sich dort nicht nur wohl, sie nennt die USA auch ihr neues Zuhause.

Für Kim Herkle hätte es zu dieser Zeit nicht besser laufen können. Mit großen Erfolgen und Ambitionen flog sie nach dem Abitur in die USA. Mit einem Sport-Stipendium wollte sie an der University of Louisville durchstarten. Doch dieser Wunsch ging nicht in Erfüllung. Kaum hatte sie ihren Spint beim Cardinals-Schwimmteam eingeräumt, begann ein "Seuchenjahr".

Corona, Infektionen und Ermüdungsbrüche

"Eigentlich ging es schon mit der Knie-Operation nach den deutschen Meisterschaften los, bevor ich in die USA gegangen bin", sagt Kim Herkle im Interview mit SWR Sport. Doch da war noch nicht abzusehen, dass das der erste Punkt auf einer langen Liste an gesundheitlichen Problemen werden würde. Im November 2021 erkrankte die mehrfache Jugendmeisterin an Corona. Danach folgten im Frühjahr 2022 bakterielle Infektionen im Vier-Wochen-Rhythmus. Ich musste sogar ein Abszess im Hals entfernt werden.

Sie trainierte mit Schmerzen. Ihre Trainer trieben sie sogar dazu, Medikamente zu nehmen, wenn sie angeschlagen oder krank war. "Ich wollte eigentlich nicht mehr schwimmen, aber sie haben mir vorgeschlagen, Antibiotikum zu nehmen", sagt Kim Herkle. "Man wird da schon auch reingeredet. Da steht so viel Geld auf dem Spiel und man macht dann auch Dinge, um die Uni gut dastehen zu lassen und für die eigene Leistung." Es ist aber nicht nur der Leistungsdruck der Trainer, Herkle will auch selbst weiterzuschwimmen, um an der Spitze zu bleiben. Das Ganze endete für Kim Herkle aber in der Notaufnahme.

Kim Herkle sitzt zwei Monate im Rollstuhl

Und als Kim Herkle dachte, sie hätte alles überstanden, kam es noch schlimmer. Die vielen Pausen waren zu lang. Das Training zu hart. Sie hatte am Muskelmasse verloren. Die Knochen konnten der Belastung nicht mehr standhalten - Ermüdungsbrüche in beiden Oberschenkeln, unmittelbar nach den deutschen Meisterschaften 2022. "Es war schwer, das wegzustecken", sagt sie.

Wie schwer das war, zeigte ihr der Alltag im Rollstuhl. Etwa zweieinhalb Monate war sie auf die Hilfe ihrer Uni-Freunde angewiesen, denn ohne sie konnte sie keine längeren Strecken bewältigen. Doch am liebsten hätte sie niemanden gesehen: "Nichts hat mir mehr Spaß gemacht, ich wollte nichts machen. Ich habe mich in meinem Zimmer verkrochen. Ich wollte nicht raus und mit meinem Rollstuhl rumfahren, sondern nur in meinem Bett bleiben", sagt Kim Herkle.

Sie ist in dieser Zeit nur noch im Kanal geschwommen. Darin lässt sich die Intensität regulieren. Eine willkommene Ablenkung. "Diese zwei Stunden im Wasser waren das einzige, was mir Freude gemacht hat, weil man vergisst, dass man aktuell nicht mobil ist", erzählt Kim Herkle. Stück für Stück holte sie sich ihre Mobilität zurück: "Es war nicht einfach, aber es bringt nichts, die ganze Zeit traurig zu sein. Ich konnte nichts anderes machen, nur schauen, dass ich wieder aus dem Loch der Verletzungen herauskomme"

Abbrechen kommt für Kim Herkle nicht in Frage

Vier College-Jahre wollte Kim Herkle ursprünglich in Louisville absolvieren. Sie hat beim Nationalen Universitäts-Sportverband der USA jedoch ein "Medical-Redshirt"-Jahr beantragt. Ein Jahr ohne Wettkämpfe, dafür die Chance, im fünften College-Jahr die verlorene Zeit aufzuholen. "Es war schwer für mich, dieses Jahr zu beantragen", aber abbrechen und abreisen kam für Kim Herkle nicht in Frage. "Ich habe in den USA meine besten Freunde und eine gute Zeit. Das wäre es nicht Wert gewesen, einfach so zwei College-Jahre wegzuwerfen", sagt die 20-Jährige.

Schon mit 16 Jahren ordnete sie alles dem Schwimmen unter. Sie zog nach Heidelberg, um am Olympia-Stützpunkt zu trainieren. Zwei Jahre später der Umzug in die USA. "Sport wird in den USA einfach größer geschrieben. Man wird mehr wertgeschätzt und das Training ist auch etwas härter."

Finals in Berlin der nächste Schritt zu alter Form

Das hat ihr auch geholfen, nach den vielen Rückschlägen wieder in Form zu kommen. "Auf der einen Seite freut man sich, wieder richtig trainieren zu können. Auf der anderen Seite ist es enttäuschend, dass es doch nicht von dem einen auf den anderen Tag perfekt läuft", sagt Herkle. Aber es geht voran.

Nach ersten Wettkämpfen in Chicago, Florida und Indianapolis sind die Finals in Berlin die nächste Bestandsaufnahme. "Wenn ich bei den Finals schneller bin, wäre ich schon zufrieden", sagt Kim Herkle. In ihrer Paradedisziplin, 200 Meter Brust, ist sie derzeit die viertbeste Deutsche. Dennoch: Schneller als 2:30:00 ist sie dieses Jahr noch nicht geschwommen. Ihre Meister-Zeit von 2021 ist 2:27:43 Minuten. Im Schwimmen sind das Welten.

Olympia 2024 erstmal kein Thema

Außerdem tritt sie in Berlin über 100 Meter Brust, 200 Meter Lagen und 400 Meter Lagen an. Es soll für sie der nächste Schritt zu alter Form sein, aber in der Spitzengruppe sehe sie sich noch nicht: "Ich weiß, dass ich aktuell noch nicht auf dem Stand bin. Ich will einfach mal wieder einen guten Wettkampf schwimmen."

Auch deshalb ist der große Traum von Olympia 2024 in Paris vorerst kein Thema für Kim Herkle: "Es wird sehr schwer. Klar, ich war 2021 knapp dran. Aber von da an ging es nur bergab. Ich habe seitdem nur eine handvoll Wettkämpfe geschwommen. Olympia ist aktuell einfach sehr weit weg." Doch ganz abschenken will sie ihren Traum noch nicht: Sie will in der kommenden Saison wieder zu den besten Schwimmerinnen Deutschlands gehören. Dann wäre auch Olympia 2024 in Paris wieder zum Greifen nah.