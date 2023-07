Fußball | Meinung Khedira und der VfB Stuttgart - nur ein teurer Spaß? Stand: 28.07.2023 13:03 Uhr

Sami Khedira wird künftig nicht mehr als Berater des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart tätig sein. Die Zusammenarbeit wurde nach zehn Monaten beendet. Jens Ottmann kommentiert.

Am 11. September 2022 stellte der VfB Stuttgart zwei Weltmeister vor. Sami Khedira und Philipp Lahm sollten die VfB-Führung mit ihrer Expertise unterstützen. Heute, nur zehn Monate später, wird die Beratertätigkeit Khediras als "erfolgreich abgeschlossen" bezeichnet.

Was hat Khedira eigentlich gemacht?

Viele fragen sich: Was hat Khedira, der VfB-Meisterspieler von 2007, in den vergangenen 320 Tagen eigentlich gemacht? Gut, er saß bei Heimspielen regelmäßig auf der Tribüne und schüttelte bei seinen Besuchen viele Hände. Er zeigte sich auch regelmäßig auf dem Trainingsgelände. Doch eines fiel auf: Khedira gab in dieser Zeit kein einziges Interview. Er äußerte sich öffentlich nie zum VfB und zu seiner neuen Aufgabe. Bei Philipp Lahm scheint alles noch diffuser. Der Ehrenspielführer der Nationalmannschaft war fast nie in Stuttgart, sondern verbrachte die meiste Zeit im Münchner Homeoffice.

Auch in den sozialen Medien fragen sich viele Menschen: Was hat Khedira als Berater eigentlich gemacht? Eine gute Frage.

Wie erfolgreich war die Zusammenarbeit?

Der Weltmeiser von 2014 sollte bei der Kaderplanung mitarbeiten und das Nachwuchsleistungszentrum weiter mitgestalten. Aufgaben, bei denen Khedira sicher ein guter Ansprechpartner war. Aber konkrete Ergebnisse gab es nie. Wenn die Verpflichtung Khediras tatsächlich so erfolgreich war, wie es der Verein nun in einer Pressemitteilung verkündet: Warum wurden Mitglieder und Fans nie über die konkreten "Erfolge" informiert?

Vielleicht tut man dem Meisterspieler von 2007 ja auch unrecht. Bei Porsche ist Khedira seit Jahren Botschafter für das Förderprogramm "Turbo für Talente". Haben seine guten Kontakte dabei geholfen, den saftigen Sponsorendeal des VfB mit dem Sportwagenhersteller zu ermöglichen? Ist der eine oder andere umworbene Spieler der Mannschaft doch in Stuttgart geblieben, weil ihm der erfahrene Champions League-Sieger aus Fellbach-Oeffingen dazu geraten hat?

Mitglieder, Fans und Öffentlichkeit hätten gerne erfahren, was die Zusammenarbeit zwischen Verein und Weltmeister tatsächlich gebracht hat. Doch einen Arbeitsnachweis für die vergangenen zehn Monate bleiben beide Seiten schuldig. War der Deal letztlich nur ein teurer Spaß?