Fußball | 2. Bundesliga Karlsruher Landgericht: Entscheidung im Streit um früheren KSC-Vize Müller erwartet Stand: 05.04.2024 06:11 Uhr

Vor dem Karlsruher Landgericht wird am Freitag die Entscheidung im Streit um den abgewählten KSC-Vizepräsidenten Martin Müller verkündet. Ein Vereinsmitglied hatte die Abwahl infrage gestellt.

Im Rechtsstreit um den abgewählten Vize-Präsidenten des Karlsruher SC, Martin Müller, wird am Freitag eine Entscheidung verkündet. Ein Mitglied des Fußball-Zweitligisten hatte die Rechtmäßigkeit von Müllers Abwahl in einer virtuellen Mitgliederversammlung Ende Februar infrage gestellt.

Richterin ließ Zweifel am Erfolg erkennen

Das KSC-Mitglied will mit einer einstweiligen Verfügung gegen Müllers Abwahl vom 29. Februar vorgehen. Es habe kein ausreichend wichtiger Grund für den Schritt vorgelegen, so die Begründung. Auch andere vermeintliche Formfehler bei der virtuellen Mitgliederversammlung wurden bei der Anhörung im Zivilverfahren vor dem Karlsruher Landgericht am 26. März diskutiert.

Die Richterin ließ jedoch erkennen, dass sie keine formalen Fehler sehe und den wichtigen Grund für die Einberufung der Versammlung und für die Abwahl als gegeben ansehe. Somit dürften die Erfolgschancen für den Antrag auf einstweilige Verfügung gering sein.

Der Streit zwischen Ex-Vize Müller und dem Karlsruher SC wird vor dem Karlsruher Landgericht fortgesetzt

Mitgliederrat des KSC sah Verhältnis als zerrüttet an

Der Mitgliederrat des KSC hatte die Einberufung der Mitgliederversammlung beschlossen, weil das Verhältnis zwischen Vereinsführung und Müller zerrüttet sei. Eine konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit sei ganz offensichtlich nicht mehr möglich, so das Gremium. Müller war während des vorangegangenen monatelangen Streits unter anderem die Weitergabe von internen Informationen vorgeworfen worden.

Rund 61 Prozent der stimmberechtigten Mitglieder hatten für den Abwahlantrag gegen Martin Müller gestimmt. KSC-Präsident Siegmund-Schultze, der bei der Anhörung vor dem Karlsruher Landgericht anwesend war, kritisierte gegenüber dem SWR den Antrag auf einstweilige Verfügung scharf und betonte, dass er sich Ruhe im Verein wünsche.

Sendung am Do., 4.4.2024 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg

Mehr zum KSC- Rechtsstreit