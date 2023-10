Fußball | 2. Bundesliga Jubel auf dem Betzenberg: FCK setzt sich oben fest Stand: 06.10.2023 20:49 Uhr

Der FCK dreht das Spitzenspiel der 2. Bundesliga und übernahm für eine Nacht die Tabellenführung. Aus den letzten sieben Spielen holte die Elf von Dirk Schuster fünf Siege und zwei Remis.

In einer intensiven und umkämpften ersten Halbzeit gerieten die Roten Teufel nach einer guten Viertelstunde in Rückstand. Boris Tomiak ließ sich auf der linken Abwehrseite von Andreas Vogelsammer abschütteln, der im Rückraum Havard Nielsen bediente. Der Norweger verlud FCK-Keeper Julian Krahl und traf zum 1:0 (18. Minute).

Als sich die FCK-Fans bereits mit dem Halbzeit-Rückstand abgefunden hatten, kamen die Lautrer doch noch zum Ausgleich. Nach einem Freistoß aus dem linken Halbfeld setzte Marcel Halstenberg gegen Julian Niehues den Ellbogen ein - Elfmeter. Für Schuster eine "Zwitterentscheidung. Kann man geben, muss man nicht". Tomiak war es einerlei, der Verteidiger versenkte den Strafstoß sicher zum Ausgleich (45.+5).

Opoku dreht das Spiel für den FCK

In der zweiten Hälfte blieb das Spiel intensiv, der FCK steigerte sich zusehends. Der eingewechselte Aaron Opoku brachte zudem frischen Wind in die Partie Spiel. Der Offensivmann zeichnete dann auch für die Führung verantwortlich. Nach einem langen Sprint durchs Mittelfeld bediente er Richmond Tachie, der erneut Opoku bediente. Der 24-Jährige blieb cool und versenkte den Ball aus zehn Metern ins linke Eck (80.).

In einer hitzigen Schlussphase sah Hannovers Nielsen wegen Nachtretens gegen Jan Elvedi die Rote Karte (90.+2.). Tief in der Nachspielzeit markierte Tomiak per Foulelfmeter nach Videobeweis die Entscheidung (90.+10).

Schuster: Kein perfekter Abend für den FCK

Ein perfekter Abend also für den FCK? "Überhaupt nicht", stellte FCK-Trainer Schuster im ARD-Interview klar. "Wir haben uns in der ersten Halbzeit sehr schwer getan, speziell im Spiel nach vorne ist uns die Leichtigkeit der letzten Partien etwas abgegangen, haben viele Ballverluste gehabt. Wir haben Glück gehabt, dass wir nicht 0:2 in Rückstand gehen." Mit der Leistungssteigerung nach der Pause war Schuster dann doch zufrieden: "In der zweiten Halbzeit waren wir bissiger, gieriger."

Trotz Sieg im Spitzenspiel: FCK-Profi Puchacz vergießt bittere Tränen

Auch Doppel-Torschütze Tomiak hatte keinen perfekten Abend erlebt, der Defensivmann ärgerte sich über den Führungstreffer der Gäste. "Das geht schon ein bisschen auf meine Kappe, da stelle ich mich nicht so clever an. Deshalb bin ich umso glücklicher, dass ich das wieder gutmachen konnte."

Nächster Kracher für den FCK

Nach der Länderspielpause hat der FCK gleich die nächste schwere Aufgabe vor der Brust. Am 21. Oktober gastiert die Schuster-Elf bei Fortuna Düsseldorf (20:30 Uhr).