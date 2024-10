SWR1 Stadion Ist der Wechsel von Jürgen Klopp zu Red Bull richtig? Stand: 11.10.2024 13:41 Uhr

Am bundesligafreien Samstag beschäftigt sich SWR1 Stadion trotzdem mit Fußball. Dabei sind die Hörerinnen und Hörer mit ihrer Meinung gefragt.

Das vieldiskutierte Topthema der Woche ist das Engagement von Jürgen Klopp bei Red Bull. Klopp hat einen neuen Job: als Head of Global Soccer im so umstrittenen Red-Bull-Imperium. Ist dieser Schritt nachvollziehbar oder hat Klopp somit die Werte der Fußball-Traditionalisten mit Füßen getreten? Darüber sprechen wir in SWR1 Stadion wollen die Meinungen unserer Hörerinnen und Hörer dazu wissen.

Druck auf Schiedsrichter ist groß

Außerdem spricht unser Moderator Jens Wolters mit Bundesliga-Schiedsrichter Timo Gerach aus Landau in der Pfalz. Über die Lust, aber auch die Last zu pfeifen. Über den Druck, der auf den Schiedsrichter lastet und den leider oftmals damit verbundenen Beleidigungen auf den Social Media Accounts.

Die DFB- Elf nach dem Nations League Spiel

Die deutsche Fußball Nationalmannschaft spielt am Freitagabend in Bosnien und Herzegowina in der Nations League. Im Tor wird wohl Alexander Nübel vom VfB Stuttgart stehen. Am Montag, im nächsten Spiel gegen die Niederlande, soll dann Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim zum Einsatz kommen. Über die beiden Keeper und über "das Leben als Nummer drei" reden wir mit Ex-VfB-Keeper Timo Hildebrand.

Marvin Wanitzek - der Fußballgott

Weitere Topthemen der Sendung von 14:00 bis 18:00 Uhr sind Geschichten über den Mann mit der Rückennummer 10 beim Karlsruher SC. Marvin Wanitzek ist in der Form seines Lebens und viele Fans sehen Wanitzek in der Bundesliga. Dieses Ziel hat der 31-Jährige auch, aber eben mit seinem KSC.

Christian "The Kelt" Jungwirth

Zudem schauen wir in SWR1 nach Frankfurt. Dort trifft am Samstagabend der MMA-Kämpfer Christian Jungwirth aus Stuttgart in der Arena vor knapp 60.000 Fans auf den Frankfurter Lokalmatador Christian Eckerlin.

Sendung am Sa., 5.10.2024 14:00 Uhr, Stadion, SWR1 Baden-Württemberg

