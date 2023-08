Bestes Wetter auf dem Heilbronner Marktplatz Internationales Hochsprungmeeting: Jungfleisch überragend - aber Australierin siegt Stand: 05.08.2023 17:15 Uhr

Das internationale Hochsprungmeeting war jahrelang in Eberstadt. An diesem Wochenende die Premiere auf dem Heilbronner Marktplatz. Am Samstag waren zuerst die Frauen dran.

Die Australierin Eleanor Patterson hat den Wettkampf der Frauen beim internationalen Hochsprungmeeting gewonnen. Die 27-jährige Weltmeisterin siegte mit 1,95 Metern. Das Event fand am Samstagnachmittag zum ersten Mal auf dem Heilbronner Marktplatz statt.

Deutsche Meisterin Jungfleisch dabei

Um 14 Uhr ging es los auf dem Marktplatz vor dem Heilbronner Rathaus. Die aufgebaute Stahltribüne war gut gefüllt, aber nicht ausverkauft. Das Wetter hätte nicht besser sein können: gut 20 Grad und Sonnenschein. Die Stuttgarterin Marie-Laurence Jungfleisch konnte mit 1,86 Meter direkt eine Saisonbestleistung erzielen. Im Juli holte sie ihren achten Deutschen Meistertitel mit einer übersprungenen Höhe von 1,84 Meter. Bei 1,89 Meter riss sie aber auch im dritten Versuch die Latte und wurde am Ende Vierte.

Marie-Laurence Jungfleisch mit einem erfolgreichen Sprung über die Latte.

Australierin Patterson gewinnt

Am Ende kämpften Eleanor Patterson (Australien), Lia Apostolovski (Slowenien) und Morgan Lake (Großbritannien) um den Sieg. Letzterer gelang noch der Sprung über 1,92 Meter, mehr aber nicht. Sie wurde Dritte. Die Höhe von 1,95 Meter konnten die beiden anderen bezwingen. Patterson gelang das direkt beim ersten Versuch. Deshalb ging der erste Platz an sie.

Eleanor Patterson siegt beim ersten internationalen Hochsprungmeeting der Frauen in Heilbronn.

Wettkampf der Männer am Sonntag

Bei den Männern geht es am Sonntag ebenfalls um 14 Uhr los. An den Vorbereitungen waren 120 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer waren beteiligt. Das Event fand zuvor 40 Jahre lang in Eberstadt (Kreis Heilbronn) statt.