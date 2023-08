Erstmals auf dem Heilbronner Marktplatz Internationales Hochsprungmeeting: Hamish Kerr siegt mit nassen 2,28 Meter Stand: 07.08.2023 00:13 Uhr

Bei widrigen Bedingungen setzte sich Hamish Kerr beim internationalen Hochsprungmeeting in Heilbronn durch. Auch der deutsche Tobias Potye ließ sich vom Regen nicht die Stimmung vermiesen.

Der Neuseeländer Hamish Kerr hat den Wettbewerb der Männer beim internationalen Hochsprungmeeting in Heilbronn mit 2,28 Meter gewonnen. Der Wettkampf war von Regen geprägt, nachdem die Frauen am Samstag beste Bedingungen hatten.

Sowohl der Neuseeländer als auch Sanghyeok Woo aus Südkorea erreichten die 2,28 Meter. Kerr siegte, weil er sich keinen Fehlversuch erlaubte. Der Olympiasieger von 2021, Gianmarco Tamberi aus Italien, brach relativ früh ab, weil er sich vor der Leichtathletik-WM in Budapest nicht verletzten wollte. "Ich habe mich vergangenes Jahr bei solchem Wetter verletzt. Eine Woche lang habe er das Regenradar beobachtet, und schon früh geahnt, dass es so kommen werde, erzählt er. Danach war ich fünf Monate raus, darum bin ich nicht weitergesprungen", sagte der italienische Olympiasieger. Vom Heilbronner Publikum war er hingegen begeistert, sie hätten trotz des Wetters für Magie gesorgt: "Ich werde kommendes Jahr wiederkommen."

Beste Laune unter den Athleten

Bei der Pressekonferenz waren Sieger Kerr, Olympiasieger Tamberi und der deutsche Tobias Potye bester Stimmung. Potye glaubt, die 2,25 Meter, die er erreicht hat, könne er als Ansporn für die WM mitnehmen. Sieger Kerr wird von den anderen schon als "Regenspezialist" bezeichnet. Er freue sich schon auf die Veranstaltung im kommenden Jahr. Mit einem Augenzwinkern hofft er auch ähnliche Bedingungen.

Tamberi, Potye und die Veranstalter hören auf der Pressekonferenz dem Sieger Kerr (rechts in orange) zu.

Veranstalter mehr als zufrieden

Am Vortag siegte bei den Frauen die 27-jährige Weltmeisterin Eleanor Patterson aus Australien mit 1,95 Meter. Die Stuttgarterin Marie-Laurence Jungfleisch konnte mit 1,86 Meter eine persönliche Saisonbestleistung aufstellen. Das internationale Hochsprungmeeting fand erstmals auf dem Heilbronner Marktplatz statt, zuvor war es 40 Jahre lang in Eberstadt (Kreis Heilbronn) zuhause. Für Oliver Blumenstock vom Trägerverein Internationales Hochsprung-Meeting Heilbronn sei es ein "absoluter Hammerstart" gewesen, sagt er. Das Event werde in Heilbronn eine Institution werden.