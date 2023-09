Fußball | Bundesliga "In allen Belangen unterlegen": Mainz 05 nach Pleite in Bremen "geschockt" Stand: 03.09.2023 14:08 Uhr

Beim 1. FSV Mainz 05 herrscht großer Grund zur Sorge: Beim 0:4 in Bremen zeigten die Rheinhessen eine erschreckend schwache Leistung, der langfristige Trend ist ebenfalls negativ. Sportvorstand Christian Heidel mahnt zur Ruhe.

Bo Svensson redete erst gar nicht um den heißen Brei herum. "Ich bin geschockt über die Leistung, das ist meine Verantwortung. Wir waren in allen Belangen unterlegen", sagte der Trainer des 1. FSV Mainz 05 nach dem 0:4 beim SV Werder Bremen der ARD. Wie chancenlos sich seine Mannschaft beim Tabellenletzten präsentiert hatte, ließ den Dänen ratlos zurück. "Das bringt einen zum Nachdenken", sagte Svensson.

Mainz.-Trainer Bo Svensson: "Waren sehr schläfrig"

Der Coach stellte seinem Team nach der Partie ein katastrophales Zeugnis aus. "Wir waren sehr schläfrig. Werder war einfach wacher und auch spielerisch besser. Wir sind teilweise kopflos herumgelaufen", sagte Svensson.

Robin Zentner: "Haben auf den Sack bekommen"

Ins gleiche Horn stieß auch Robin Zenter, der Mainzer Keeper und Kapitän. "Wir waren eigentlich in allen Bereichen unterlegen", sagte der Torwart. "Das Schlimmste ist, dass wir in der Mentalität unterlegen waren. Das darf uns nicht passieren. Wir haben im letzten Auswärtsspiel schon auf den Sack bekommen und heute wieder. Das geht nicht."

Erschreckende Zahlen

Damit hat Mainz 05 den Saisonstart in der Bundesliga in den Sand gesetzt. Drei Spiele, ein Punkt und 2:9 Tore - so lautet die maue Bilanz. Und noch erschreckender ist der langfristige Trend. Seit dem 3:1-Erfolg gegen den FC Bayern am 22. April haben die Rheinhessen in der Bundesliga nicht mehr gewonnen. Damals schien der Traum von der Teilnahme am europäischen Geschäft greifbar nah, doch es folgte erst der Absturz in der alten Spielzeit, nun der Fehlstart. Acht Spiele mit zwei Remis und sechs Niederlagen bei 7:24 Toren folgten auf den Bayern-Sieg.

Christian Heidel: "Von Weltuntergangsprognosen bin ich kein Freund"

Trotz der sportlichen Talfahrt müsse man jetzt die Ruhe bewahren, sagte der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel am Tag nach der Bremen-Pleite im Gespräch mit SWR Sport. "Das allerwichtigste nach einem Saisonstart mit nur einem Punkt ist, daraus kein großes Drama zu machen. So etwas kann passieren, auch wenn wir die Situation nicht schönreden wollen. Ein 0:4 in Bremen kann man nicht schön reden", sagte Heidel. "Aber von Weltuntergangsprognosen zu diesem Zeitpunkt bin ich kein Freund."

"Es kann passieren, dass wir einen grottenschlechten Start hinlegen"

Ein Problem, so der Funktionär weiter, sei die Erwartungshaltung in Mainz. Diese entspreche nicht immer der Realität, so Heidel: "Es gibt Leute die glauben, wenn wir ein Mal Neunter werden, dass wir dann nächstes Jahr Fünfter werden. Aber unser Ziel muss es sein, möglichst weit weg vom Strich zu sein. Und das gelingt uns momentan nicht. Es kann schon mal passieren, dass wir einen grottenschlechten Start hinlegen."

Es gelte jetzt, in der Länderspielpause hart zu arbeiten, um danach gegen den VfB Stuttgart (16.09., 15:30 Uhr) wieder in die Spur zu finden. "Wir dürfen nicht aufhören, sondern müssen die Situation akzeptieren und gegen sie ankämpfen. Und das werden wir gegen den VfB tun", so Heidel.

Christian Heidel freut sich auf das Spiel gegen den VfB

"Das wird eine heiße Nummer, die sind gut drauf", blickte er voraus. "Aber das sind Aufgaben. Und es macht doch Spaß, wenn man mal richtige Probleme hat, diese auch zu lösen. Das ist uns immer gelungen. Und wir arbeiten hart daran, dass uns das auch dieses Mal wieder gelingt."