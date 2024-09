Fußball | Mainz 05 Hyunseok Hong: "Ein Traum wird wahr" Stand: 06.09.2024 07:34 Uhr

Er ist der Neue im Team des 1. FSV Mainz 05 - Hyunseok Hong. Der Südkoreaner soll frischen Wind ins Mittelfeld der 05er bringen. Jetzt ist er da und bereit, Vollgas zu geben!

Grinsend und noch ein wenig zurückhaltend sitzt er da, im Besprechungsraum des 1. FSV Mainz 05 – Neuzugang Hyunseok Hong. Kurz vor Ende der Transferperiode haben die Rheinhessen nochmal zugeschlagen und den Südkoreaner für vier Jahre verpflichtet. Jetzt ist er in Mainz angekommen.

Seine Karriere in Europa begann allerdings schon 2018 – mit einem Wechsel zur Jugendabteilung der SpVgg Unterhaching. Danach folgten die österreichischen Klubs FC Juniors OÖ und der Linzer Athletik-Sport-Klub, bevor er 2022 nach Belgien zur KAA Gent wechselte. Und jetzt der 1. FSV Mainz 05.

"Ein Traum wird wahr"

Der Wechsel in die Bundesliga ist ein riesiger Schritt für den 25-Jährigen. "Für mich war es schon immer ein Traum in der Bundesliga, eine der größten Ligen der Welt, zu spielen. Als die Anfrage von den Mainzern kam war sofort klar – da gehe ich hin". Begeistert ist er hier vor allem von der Spielweise und dem schnellen Tempo in der Liga. Gerade erst angekommen, durfte der Mittelfeldspieler gegen den VfB Stuttgart auch schon direkt ran. Bundesligadebüt in der Startelf also.

Bekanntes Gesicht in Mainz

Für Hyunseok Hong ist in Mainz vieles neu, aber längst nicht alles. Er trifft bei den Rheinhessen auf ein bekanntes Gesicht: Seinen Landsmann Jae-Sung Lee, der schon seit drei Jahren bei den 05ern spielt. Und der ist in den letzten Jahren ein richtiger Fanliebling der Mainzer geworden - nach offiziellen Angaben aus dem 05er-Fanshop war sein Spielerflock in der vergangenen Saison mit weitem Abstand der beliebteste. Jetzt werden sie sicherlich auch den Neuzugang Hong mit offenen Armen empfangen.

Die Endgegner: "Der, die, das"

Für's erste ist Hyunseok Hong also in Mainz angekommen und wurde von Fans, Mannschaftskollegen & Co. herzlichst empfangen. Doch eine Herausforderung bleibt: Die Sprache. "Die deutschen Artikel bringen mich ganz durcheinander, da blicke ich gar nicht mehr durch", gesteht der Neu-Mainzer. Einen Lieblingsausdruck hat der 25-Jährige trotzdem: "Auf geht's!" Dann kann es ja jetzt beim 1. FSV Mainz 05 so richtig losgehen.