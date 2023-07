Fußball | Bundesliga Hoffenheims Neuzugang Julian Justvan - Der Herausforderer Stand: 04.07.2023 08:08 Uhr

Julian Justvan ist froh darüber, nun bei der TSG Hoffenheim zu sein. Der Neuzugang vom SC Paderborn sieht sich selbst als Herausforderer und freut sich auf den Konkurrenzkampf.

Julian Justvan fühlt sich bei der TSG Hoffenheim schon sehr wohl. Dies war beim Trainingsauftakt der Kraichgauer am Sonntag (02.07.) offensichtlich. Der Außenverteidiger, der auf beiden Seiten agieren kann, wirkte bereits gut ins Team integriert.

Julian Justvan: "Kann hier den nächsten Schritt gehen"

Für den 25-Jährigen ist Hoffenheim genau der richtige Ort, um den nächsten Karriereschritt zu gehen. "Der Grund hierher zu wechseln war, dass die Gespräche sehr gut waren. Ich denke, dass ich mich hier als Spieler bestmöglich weiterentwickeln und den nächsten Schritt gehen kann", sagte Justvan.

Starke Quote beim SC Paderborn

Der Flügelspieler, in der modernen Fußballsprache ein "Wingback", war nach seiner starken letzten Saison für den Zweitligisten Paderborn heiß begehrt. Justvan absolvierte alle 34 Zweitligaspiele und wies mit fünf Toren und acht Assists eine für seine Position herausragende Quote auf.

Alexander Rosen: "Julian Justvan ist ein sehr spannender Spieler"

Deshalb ist Hoffenheims bisheriger Direktor Profifußball Alexander Rosen, der jüngst in die Geschäftsführung befördert wurde, froh, den begehrten Profi in den Kraichgau gelotst zu haben. "Julian Justvan ist ein sehr spannender Spieler. Er ist einen interessanten Weg gegangen. Er war früher ein Offensivspieler, ein Achter oder Zehner. Er hat sich in den vergangenen zwei Jahren zu einem Top-Außenverteidiger entwickelt", sagte Rosen im Gespräch mit SWR Sport.

Er sieht Justvan als "Herausforderer" für die arrivierten Spieler. "Er ist sehr torgefährlich und schnell. Er ist dribbelstark, ein guter Vorbereiter und kann auf beiden Außenbahnen spielen. Gerade, wenn wir mit einer Dreierkette agieren, können seine Stärken zur Geltung kommen", sagte Rosen. "Die für seine Position herausragende Quote bei den Torbeteiligungen spricht für sich."

Rosen erinnert der Neuzugang an David Raum, der vor zwei Jahren von der SpVgg Greuther Fürth in den Kraichgau gewechselt war, bei der TSG anschließend durchstartete und für 26 Millionen Euro zu RB Leipzig wechselte. "Wenn Julian Justvan nur ansatzweise so eine Entwicklung nimmt, dann freuen wir uns alle", so Rosen.

Der Neuzugang indes will erst einmal ankommen und sich über alles weitere noch nicht den Kopf zerbrechen. "Ich will das Umfeld kennenlernen und mich an alles gewöhnen", so Justvan. "Ich will Schritt für Schritt denken. Wenn ich mich wohl fühle, kommt der Rest von alleine."

Justvan: "Hier gibt es eine andere Qualität"

Auch an das neue Niveau im Vergleich zu Paderborn müsse er sich noch gewöhnen. "Man hat gemerkt, dass es hier eine andere Qualität gibt und dass alles viel schneller geht", so Justvans Eindruck.

"Freue mich auf den Konkurrenzkampf"

Was seine Ziele angeht, positioniert sich der 25-Jährige allerdings klar und deutlich. Justvan sieht sich ebenfalls als Herausforderer. Die Konkurrenz auf seiner Position ist nämlich groß. Pavel Kaderabek (rechts), Robert Skov (rechts), Marco John (links) und Jacob Bruun Larsen (links) wollen natürlich ebenfalls spielen.

Aber genau diesen Kampf um die Plätze findet Justvan gut - und er geht ihn mit breiter Brust an. "Ich bin mir bewusst, dass es hier einen großen Konkurrenzkampf gibt. Diesen nehme ich an", sagte er und ergänzte: "Ich freue mich sogar darauf."