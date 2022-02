Auch VfB -Coach Pellegrino Matarazzo musste aufgrund von Verletzungen zwei Veränderungen vornehmen: Omar Marmoush ersetzte Silas Katompa Mvumpa (Schulterverletzung). Hiroki Ito rückte für den ebenfalls verletzten Borna Sosa in die Startelf (Knieprellung). Hoffnungsträger Sasa Kalajdzic musste zunächst auf der Bank Platz nehmen.

Die Gäste aus Stuttgart waren in den ersten Minuten darauf fokussiert, Sicherheit in ihr Spiel zu bekommen. Doch bereits in der zweite Spielminute wackelte die Stuttgarter Verteidigung zum ersten Mal: Waldemar Antons Rückpass auf Florian Müller war etwas zu kurz geraten, doch der VfB-Keeper konnte den Ball in letzter Sekunde klären.

Beide Teams auf Offensive fokussiert

Beide Mannschaften konzentrierten sich auf ihre Offensivqualitäten, suchten den Weg zum gegnerischen Strafraum und konnten sich erste Chancen erarbeiten. Doch weder der Kopfball von Ihlas Bebou (7.) noch Omar Marmoushs Schuss nach der ersten Stuttgarter Ecke (9.) brachten wirklich Gefahr. Anders in der 15. Spielminute. Hoffenheims André Kramaric flankte auf Pavel Kaderabek, Hiro Ito war aber mit dem Kopf dran und fälschte den Ball knapp am eigenen Tor vorbei.

Großchancen auf beiden Seiten

Es folgten spektakuläre Offensiv-Minuten beider Mannschaften. Nach einem Stellungsfehler von Florian Grillitsch war Stuttgarts Tiago Tomas auf der rechten Seite frei und legte den Ball auf den mitgelaufenen Chris Führich quer. Der verpasste freistehend im Hoffenheimer Fünfmeter-Raum (19.).

Im direkten Gegenzug tauchte Benjamin Hübner völlig frei vor Florian Müller auf, konnte den VfB-Keeper aber nicht überwinden. Den Abpraller knallte Kaderabek, der an sehr vielen Hoffenheimer Offensivaktionen beteiligt war, an die Latte.