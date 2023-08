Fußball | Bundesliga Hoffenheim mit Abwehr-Sorgen zum Auftakt gegen Freiburg Stand: 17.08.2023 12:02 Uhr

Wer verteidigt gegen den SC Freiburg? Der mögliche Ausfall von Ozan Kabak zum Bundesliga-Start gegen die Breisgauer stellt die TSG Hoffenheim vor ein Problem.

Pellegrino Matarazzo will bei der TSG 1899 Hoffenheim keinen Gedanken mehr an die vergangene Runde mit dem unerwarteten Abstiegskampf verschwenden. "Wir wollen Vollgas geben. Letzte Saison haben wir unsere Lehren gezogen und jetzt ein gute bis sehr gute Vorbereitung gemacht", sagte der 45-Jährige vor dem Start in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr live im Audiostream auf Sportschau.de) gegen den SC Freiburg.

Hoffenheim will die vergangene Saison abhaken

"Blick nach vorn! Vorwärts! Vollgas!", ergänzte Matarazzo bei der Pressekonferenz am Donnerstag in Zuzenhausen. Ein tabellarisches Saisonziel geben die Hoffenheimer wie in den vergangenen Spielzeiten öffentlich nicht aus. Unabhängig davon, was intern besprochen werde, erklärte Matarazzo die Ambitionen so: "Ich merke einfach, dass die Jungs, das Trainerteam und der komplette Verein etwas vorhaben."

Die TSG Hoffenheim muss in der Auftaktpartie gegen den SC Freiburg womöglich auf Abwehrspieler Ozan Kabak verzichten. Der 23-Jährige sei "auf jeden Fall" fraglich, sagte Trainer Pellegrino Matarazzo vor dem Spiel am Samstag , nachdem Kabak in der Erstrundenpartie des DFB-Pokals beim VfB Lübeck (4:1) einen Schlag aufs Sprunggelenk bekommen hatte und zur Halbzeit ausgewechselt worden war. Der türkische Nationalspieler soll laut Matarazzo am Donnerstag versuchen, wieder ins Training einzusteigen. "Wir werden sehen, ob er eine Option sein kann", sagte der TSG-Coach.

Hoffenheim muss weiter auf Dennis Geiger verzichten

Nach Verletzungen waren dafür unter der Woche Kasim Adams und Fisnik Asllani wieder zur Mannschaft gestoßen. Bei Dennis Geiger werde es "noch seine Zeit" dauern, sagte Matarazzo. Der Mittelfeldspieler plagt sich seit Längerem mit Adduktorenproblemen herum. "Fakt ist, dass wir die Therapie umgestellt haben. Das ist nicht glücklich gelaufen, aber wir sind zuversichtlich, dass er jetzt auf der richtigen Bahn ist", sagte Matarazzo. Gegen Freiburg solle sein Team "mit Freude, Energie und Geschlossenheit" auftreten, forderte der Trainer der Hoffenheimer.