SWR1 Stadion | Samstag 14 - 18 Uhr Hoffenheim gegen Leverkusen: Wer gewinnt das Topspiel des Nachmittags?

Am zehnten Spieltag der Bundesliga empfängt Hoffenheim als Sechster den Spitzenreiter aus Leverkusen. In SWR 1 Stadion außerdem Freiburg gegen Gladbach und Mainz gegen Leipzig.

Hoffenheim will seine Auswärtsstärke endlich auch zuhause zeigen

Platz sechs mit 18 Punkten: Diese Ausbeute steht für die TSG Hoffenheim nach neun Spieltagen zu Buche. Hoffenheim hat in dieser Saison besonders auswärts geglänzt. Bei allen fünf Liga-Spielen in der Fremde verließ die TSG den Platz als Sieger. So zuletzt auch beim 3:1 in Stuttgart. Am Mittwoch im DFB-Pokal riss die Serie allerdings. Die TSG verlor in der zweiten Pokalrunde mit 0:1 in Dortmund. Dennoch schoben die Gäste aus dem Kraichgau nur bedingt Frust. "Es war eine ordentliche Leistung unserer Jungs, aber Dortmund war besser", sagte Hoffenheims Trainer Pellegrino Matarazzo nüchtern.

Am Samstag steht nun wieder ein Heimspiel an. Allerdings sieht die Bilanz zuhause ganz anders aus als auswärts: Nur ein 3:1-Sieg am dritten Spieltag gegen Wolfsburg steht zu Buche, dagegen gab es drei Niederlagen. Wie will TSG-Trainer Pellegrino Matarazzo ausgerechnet gegen den Tabellenführer Leverkusen diese schlechte Heimbilanz aufbessern? SWR 1 Stadion spricht mit Matarazzo kurz vor Spielbeginn.

Freiburg gerät an seine Grenzen

Der SC Freiburg befindet sich derzeit im Dauer-Einsatz. Diesmal stand der DFB-Pokal unter der Woche auf dem Plan. Der Favorit zog allerdings gegen den SC Paderborn ziemlich deutlich den kürzeren. Der Zweitligist lag schon 3:0 in Führung, ehe Eggestein in der 69. Minute wenigstens der Ehrentreffer gelang. Nach zwei Spielzeiten wie im Rausch gerät der badische Fußball-Bundesligist diese Saison an seine Grenzen. Viele Ausfälle, viele Spiele - die Belastung ist hoch für den Sport-Club.

Am Samstag geht es in der Liga gegen Borussia Mönchengladbach weiter, am darauffolgenden Donnerstag in der Europa League gegen den serbischen Vertreter Backa Topola. SC-Trainer Christian Streich sieht "ganz, ganz harte Wochen" auf sein Team zukommen. Daher ersparte er sich nach dem blamablen DFB-Pokal-Aus auch jegliche Kritik an seiner Mannschaft. Stattdessen schützte er sie, redete sie stark. "Wir müssen alle Kräfte bündeln", sagte der 58-Jährige. Man müsse die derzeitige Situation realistisch betrachten. Angesichts der vielen Ausfälle wie beispielsweise Roland Sallai und Maximilian Philipp sieht Streich seine Mannschaft jedoch zunehmend in personellen Nöten. "Wir sind jetzt natürlich dünn. Es ist echt hart", sagte Streich. Freiburgs Sportdirektor Jochen Saier steht am Samstag vor dem Anpfiff in SWR 1 Stadion Rede und Antwort.

Wie lange hält der FSV Mainz noch an Bo Svensson fest?

Nach dem blamablen Aus im DFB-Pokal bei Hertha BSC am Mittwoch hat FSV-Sportdirektor Martin Schmidt ein klares Bekenntnis zu Fußballtrainer Bo Svensson vermieden. "Wir müssen das jetzt knallhart analysieren. Bo sitzt am Samstag gegen Leipzig auf der Bank, wenn wir diese Analyse in die richtige Richtung bringen. Sie können von mir jetzt nicht verlangen, dass ich ja oder nein sage", äußerte sich Schmidt nach dem 0:3 des Bundesliga-Schlusslichts beim Berliner Zweitligisten und ergänzte: "Ganz klar wollen wir das mit Bo schaffen. Aber so ein Spiel werden wir nicht schönreden."

Mainz steckt in der größten sportlichen Krise seit Jahren. Seit zehn Spielen sind die Nullfünfer ohne Sieg. Letztmalig gewann der FSV in der ersten Pokalrunde Mitte August. Nach Aussage des Mainzer Sportdirektors ist das Miteinander zwischen Mannschaft und Trainer aber noch intakt. "Das hört man auch aus der Mannschaft. Das Team will das mit Bo schaffen. Das Team will mit Bo da raus. Aber es stagniert an allen Enden", berichtete Schmidt. Die sportliche Führung sei eng mit Svensson im Austausch. Wie eng erklärt Martin Schmidt im Interview in SWR 1 Stadion kurz vor dem Anpfiff des Heimspiels gegen Leipzig.

Die FCK-Fans bringen den Betzenberg permanent zum Beben

Das Fritz-Walter-Stadion ist zum dritten Mal in Folge ausverkauft. Am letzten Samstag gegen den Hamburger SV saßen bereits 49.327 Zuschauern in der Arena auf dem Betzenberg. Im DFB-Pokal beim 3:2-Sieg gegen Köln war das Stadion ebenfalls voll. Und auch die Zweitligapartie gegen Greuther Fürth wird vor komplett ausverkauften Rängen stattfinden. Innerhalb einer Woche pilgern also rund 150.000 Fans auf den Betzenberg, was auch den Trainer mächtig beeindruckt.

"Das macht uns sehr stolz, dass unsere Spiele so begehrt sind. Und es ist natürlich auch eine gewisse Anerkennung unserer Leistung. Ich denke, dass ist für unsere Mannschaft ein unheimlicher Motivationsschub, aber auch eine gewisse Verpflichtung, wieder an die körperlichen Grenzen zu gehen", sagte FCK Coach Dirk Schuster.

Mit Blick auf das Zweitligaspiel am Samstag gegen Greuther Fürth ergänzte Schuster aber: « Sie haben eine gute Truppe beisammen. Das wird wieder eine ganz schwere Aufgabe für uns, bei der wir nochmal alle Kräfte bündeln müssen».

Ob dies dem FCK gelingt erfahren Sie live in SWR 1 Stadion.

