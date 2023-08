Hockey | Frauen Hockey-EM: Sonja Zimmermann - Kapitänin und Strafecken-Spezialistin Stand: 24.08.2023 08:00 Uhr

Mit drei Siegen, 14 Toren und null Gegentoren ist die Bilanz der Hockey-Nationalmannschaft bei der EM makellos. Einen großen Anteil am Erfolg hat die Kapitänin Sonja Zimmermann.

"Das war ein Traumstart. So habe ich mir das vorgestellt." Nach nur 23 Sekunden trifft Sonja Zimmermann beim EM-Auftaktspiel gegen Schottland. Eine wuchtig geschlenzte Strafecke - Sonja Zimmermann hat sich das während der Nationalhymne mit geschlossenen Augen genauso vorgestellt und direkt in die Tat umgesetzt. Wenige Sekunden vor der Halbzeitpause erhöht sie auf das zwischenzeitliche 3:0 für die deutsche Hockey-Nationalmannschaft, die auch "Danas" genannt wird. Am Ende gewinnt die Mannschaft um die 24-jährige gebürtige Grünstädterin 4:0. Ein gelungener Auftakt in das Turnier.

Mit der Heim-Europameisterschaft in Mönchengladbach geht für Sonja Zimmermann ein Kindheitstraum in Erfüllung, sagt sie: "Ich habe in diesem Stadion früher so viele Spiele gesehen und dachte, da möchtest du auch mal spielen."

Beste Vorrundenbilanz bei der Hockey-EM

Zusammen mit Nike Lorenz ist Sonja Zimmermann die Kapitänin der "Danas". Auch in den weiteren Spielen der Vorrunde trägt sie sich in die Torschützenliste ein. Beim beeindruckenden 5:0 gegen Mitfavorit England erzielte sie das zwischenzeitliche 2:0. Auch beim 5:0-Sieg gegen Irland traf Zimmermann früh und ebnete damit den dritten Sieg im dritten Spiel. Dass die Mannschaft die Vorrunde zudem ohne Gegentor abgeschlossen hat, stellt die beste Vorrundenbilanz aller Teams dar und untermauert die Ambitionen der "Danas": "Wir wollen ins Endspiel", erklärte Bundestrainer Valentin Altenburg.

Führungsspielerin mit internationaler Erfahrung

Dabei kann sich der Bundestrainer sicherlich auf Sonja Zimmermann verlassen. Sie ist Führungsspielerin im Team und bringt mit ihren 24 Jahren schon viel Hockey-Erfahrung auf das Feld. Angefangen in Frankenthal spielte sie lange beim Mannheimer HC in der Bundesliga und wurde mit der Nationalmannschaft 2019 und 2021 Zweite bei der Europameisterschaft. Seit Herbst 2022 spielt Zimmermann beim niederländischen Erstligisten HC Bloemendaal.

Als Juniorin war sie bei 48 Länderspielen dabei. Für die A-Nationalmannschaft kommt sie mittlerweile auf mehr als 80. Dass sie überhaupt mit dem Hockey angefangen hat, liegt wohl an ihrem Vater. Er hatte beim Olympiasieg der Frauen-Nationalmannschaft 2004 in Athen zufällig den Fernseher an und sagte zu seiner Tochter: "So, damit fängst du jetzt auch an!" Nach dem ersten Training sei Sonja Zimmermann dann "schockverliebt" in die Sportart gewesen, bei der sie vor allem die Vielfalt zwischen Athletik, Technik, Spielintelligenz und mentaler Stärke schätzt.

Meinungsstark auch außerhalb des Hockeyplatzes

Sonja Zimmermann studierte neben der Hockeykarriere in Mannheim BWL und macht sich auch stark für die Gleichberechtigung von Männer und Frauen im Spitzensport. So beklagte sie Benachteiligungen bei Sponsoren oder gesellschaftlicher Anerkennung. Man sage, Herrenhockey sei attraktiver, sie mache allerdings genau das gleiche und bekomme keinen Mercedes, sagte sie 2021 im Interview mit SWR Sport. Die Gleichberechtigung brauche Zeit, aber "ich kann nicht nachvollziehen, wieso wir Frauen immer alles so abnicken".

Ziel: Hockey- Europameisterin 2023

Auf dem Platz wird die 24-Jährige am Donnerstag wieder Vollgas geben, mit der Mannschaft vor heimischem Publikum tolles Hockey zeigen und vielleicht gegen Belgien ins Finale einziehen. Denn das Ziel von Sonja Zimmermann ist der EM-Titel, es wäre der erste große Titel für die "Danas" seit 2013. Und vielleicht stellt sie sich dann wieder bei der Nationalhymne mit geschlossenen Augen vor, wie sie nach einer Strafecke den Ball ins Tor schlenzt und ihre Mannschaft zum Titel führt...