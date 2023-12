Fußball | 2. Bundesliga Hinrunden-Fazit KSC: Fleißige Charaktere mit höherem Anspruch Stand: 19.12.2023 08:19 Uhr

Der Karlsruher SC beendet die Hinrunde der 2. Fußball-Bundesliga in der unteren Tabellenhälfte. Dem eigenen Anspruch des KSC entspricht das nicht. SWR Sport zieht ein Fazit.

So lief die bisherige Saison des KSC

Vereinfacht ausgedrückt: alles andere als optimal. Mit einigen Vorschusslorbeeren in die Hinrunde gestartet, befindet sich der Karlsruher SC nach 17 Spieltagen in der unteren Hälfte der Zweitliga-Tabelle. Nur fünf Siege, dafür aber sechs Unentschieden und vor allem sechs teils unnötige Niederlagen ergeben zur Winterpause 21 Punkte. Die Badener haben 30 Tore erzielt - mehr als beispielsweise der Tabellenfünfte Greuther Fürth (27) - allerdings auch genauso viele Gegentreffer kassiert.

Zu den Höhepunkten gehörten die Siege gegen den FC Schalke (3:0) sowie gegen Nürnberg (4:1), in den Spielen bei Wehen Wiesbaden (0:1) oder gegen Hansa Rostock (2:2) ließ der KSC hingegen Punkte liegen. "Ich weiß, dass der eine oder andere gerne schon weiter wäre - den kann ich beruhigen: Der Trainer auch", sagte Christian Eichner nach dem versöhnlichen und intensiven Jahresabschluss beim 3:2 gegen die SV Elversberg am Sonntag: "Manchmal habe ich den Eindruck, dass das anders gesehen wird. Aber wir haben fleißige Charaktere in der Kabine, die den Anspruch haben, in der Tabelle weiter vorne zu stehen."

Das war gut

Trotz der nicht ganz zufriedenstellenden Hinrundenausbeute: In den ersten 17 Saisonspielen gab es doch einige Dinge, auf die das Team im neuen Jahr aufbauen kann. Durch den Heimsieg gegen Aufsteiger Elversberg ist Karlsruhe seit nun fünf Partien ungeschlagen, holte in dieser Zeit neun von 15 möglichen Punkten. Für manche nur eine kleine Erfolgsserie, für den KSC die bislang längste in der Spielzeit 2023/24.

Darüber hinaus gehört die Mannschaft von Coach Eichner zu jenen Zweitligisten, die die mitunter meisten Jokertore erzielte (sechs), die eine hohe Torgefahr nach Flanken entwickeln können - und die die wenigsten Fouls während eines Matches begehen. In den Partien gegen Schalke 04 oder auch bei Hertha BSC (2:2) haben die Karlsruher zudem unter Beweis gestellt, dass sie für Überraschungen sorgen können.

Das war schlecht

Ganz klar: Der Karlsruher SC hat in den vergangenen Monaten zu viele Punkte nach Führungen verspielt. Sage und schreibe sieben Mal gab es trotz Führung keinen Sieg, vier dieser sieben Spiele endeten mit einem Unentschieden, drei gingen sogar verloren. Dem KSC entglitten so ganze 17 Punkte aus den Händen, mit denen er zur Winterpause Tabellenführer hätte sein können. "Logischerweise leidet man mit der Mannschaft mit, wenn man das jede Woche hört. Das ist nicht ganz so angenehm", sagte Eichner am Sonntag.

So schlugen sich die Neuen beim KSC

Rückkehrer Lars Stindl kam vor der Saison von Borussia Mönchengladbach - und hat seitdem in 16 Liga-Einsätzen (fast immer über die volle Spielzeit von 90 Minuten!) unter Beweis gestellt, wie belebend seine Kreativität und sein Spielverständnis im Mittelfeld des KSC sein können. Drei Tore und insbesondere fünf Vorlagen sind eine ordentliche Zwischenbilanz, zudem traf der 35 Jahre alte Routinier beim Erstrunden-Pokalaus in Saarbrücken.

Außerdem bemerkenswert: Leihspieler Igor Matanovic (kam von Eintracht Frankfurt) traf bereits vier Mal, und Dzenis Burnic (vorher 1. FC Heidenheim) erzielte beim Startelfdebüt gegen Elversberg schon sein zweites Saisontor.

Ausblick

Die Karlsruher beenden ihre Weihnachtsferien wie viele andere Clubs am 2. Januar, ab 14 Uhr steht dann die erste Einheit des neuen Jahres auf dem Trainingsplan. Nach einem Testspiel gegen den Drittligisten SSV Ulm am 5. Januar (13:30 Uhr) geht es zwei Tage später für ein einwöchiges Trainingslager nach Estepona in Spanien.

Dort soll es zwei weitere Testspiele geben, eines davon am 9. Januar (16 Uhr) gegen den FC Luzern aus der Schweiz. Rückrundenauftakt ist dann am 19. Januar (18:30 Uhr) gegen den VfL Osnabrück.

Sendung am So., 17.12.2023 16:30 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg