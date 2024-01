Handball-EM der Männer Heim-EM: Diese Spieler aus der Region sind dabei Stand: 08.01.2024 15:42 Uhr

Die Euphorie ist groß, denn am Mittwoch startet die Handball-EM in Deutschland. Mit diesen fünf Spielern aus der Region will Bundstrainer Alfred Gislason den Titel holen.

Zwölf Vorrundenspiele in Mannheim

Zum ersten Mal findet eine Handball-Europameisterschaft in Deutschland statt. Gespielt wird neben Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Köln und München auch in Mannheim. Das deutsche Team bestreitet die Vorrunde in Düsseldorf und Berlin. In Mannheim werden sechs Gruppenspiele aus Gruppe B und Gruppe E ausgetragen.

Historisches Auftaktspiel

Das Auftaktspiel der Deutschen könnte zu einem Rekord-Spiel werden. Im Auftaktspiel gegen die Schweiz (Mittwoch 20:45 Uhr) werden rund 50.000 Zuschauer in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena erwartet. Der aktuelle Weltrekord für Handball-Spiele liegt bei 44.000 Zuschauern aus dem Jahr 2014, damals bei der Begegnung der Rhein-Neckar Löwen und dem HSV Hamburg in Frankfurt.

Senkrechtstarter David Späth bei Heim-EM dabei

So stehen die Chancen für die Deutschen

Die deutsche Mannschaft trifft außerdem in der Gruppenphase auf Außenseiter Nordmazedonien und den Rekordweltmeister Frankreich. Trotz des Heimvorteils gilt das deutsche Team nicht als Titelfavorit. Verletzungsbedingt muss Trainer Alfred Gislason auf die Routiniers Paul Drux und Fabian Wiede (beide Füchse Berlin) sowie auf Patrick Groetzki (Rhein-Neckar Löwen) verzichten, der sich am Samstag im Testspiel gegen Portugal am Fuß verletzte.

Patrick Groetzki ist Kapitän der Rhein-Neckar Löwen und mit 172 Länderspielen der erfahrenste Spieler im DHB-Team.

Trotzdem erhofft sich der DHB, mit den Fans im Rücken gegenüber den großen Handball-Nationen Dänemark, Frankreich und Spanien eine Chance auf eine Medaille.