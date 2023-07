Fußball | Bundesliga Heidenheims Torjäger Tim Kleindienst: "Müssen Fehler maximal minimieren" Stand: 28.07.2023 14:56 Uhr

Mit 25 Saisontoren hatte Tim Kleindienst großen Anteil am Bundesliga-Aufstieg des 1. FC Heidenheim. Jetzt will der Goalgetter die Schwaben auch zum Klassenerhalt schießen.

Ein Heidenheimer Trainingslager mit Frank Schmidt: Das geht bei den Spielern körperlich ganz schön in den Grenzbereich. "Es ist extrem hart und anstrengend, aber das gehört natürlich auch dazu", atmet Tim Kleindienst im Gespräch mit SWR Sport am Rande des Übungsplatzes im Milser Nachbarort Volders in Tirol kräftig durch. Klar, dass der Torjäger des FCH mit einem Lächeln im Gesicht die Tage bis zum Saisonstart zählt, "denn dann ist ja die Vorbereitung vorbei".

Kleindienst: "Bundesliga ist etwas komplett Anderes"

Tim Kleindienst freut sich auf das Heidenheimer Abenteuer Bundesliga, das er in seiner Zeit beim SC Freiburg bereits kennenlernen durfte: "Das wird etwas komplett Anderes, es wird bedeutend schwieriger. Wir werden viel mehr gefordert sein und als Mannschaft weiter wachsen müssen, sonst wird die Bundesliga zu schwer", blickt der Stürmer voraus auf die Premieren-Saison des FCH in der Erstklassigkeit. Der gravierende Unterschied aus seiner Sicht? "Es ist die individuelle Klasse. Mannschaften wie Bayern, Dortmund oder Leipzig machen kaum noch Fehler", weiß Kleindienst, "und wenn du selbst Fehler machst, wirst du gleich bestraft. Wir müssen Fehler maximal minimieren."

Führungsspieler Kleindienst baut dabei auf die gewachsene Mannschaftsstruktur des FCH, die im Kern nach dem Aufstieg komplett gleichblieb: "Wir sind ja schon ein Jahr zusammen, viele Spieler kennen sich schon lange".

Neuzugang Marvin Pieringer zweiter Zentrumsstürmer neben Tim Kleindienst

Mit bislang fünf Neuzugängen wurde das Aufstiegsteam behutsam ergänzt, große Namen sind nicht dabei. Das würde auch nicht zur Heidenheimer DNA passen. Vielmehr kamen weitere Perspektivspieler an die Brenz wie etwa Kleindiensts neuer Stürmerkollege Marvin Pieringer. Der 23-jährige frühere Reutlinger schoss in der zurückliegenden Zweitliga-Saison in 23 Spielen für Paderborn immerhin zehn Tore und traf am vergangenen Mittwoch auch gegen den italienischen Erstligisten FC Empoli. Pieringer also eine Art Backup für Kleindienst? "Wir können auch zusammenspielen, wenn zum Beispiel der Trainer zwei echte Neuner auf dem Platz haben will, dann können wir uns ergänzen", sagt Kleindienst, "wir haben beide unsere Qualitäten, dann geht das auch zusammen."

"Wir werden nicht mehr die Torchancen haben wie in der 2. Liga"

In der vergangenen Zweitliga-Saison war Tim Kleindienst der herausragende Torjäger, traf 25 Mal ins gegnerische Netz, war kaum zu stoppen. Auf eine Bundesliga-Torquote will sich der großgewachsene Angreifer nicht festlegen: "Die Bundesliga ist etwas anderes, da muss man realistisch sein. Wir werden nicht die Mannschaft sein, die sich am gegnerischen Strafraum festsetzen wird", glaubt Kleindienst, "wir werden eher über Umschaltsituationen kommen und nicht mehr die Anzahl an Torchancen haben wie in der 2. Liga. Da macht es wenig Sinn zu sagen, ich würde gerne 10, 12 oder 20 Tore machen". Da gehe es nur darum, "die Chancen reinzumachen, die es gibt".

Interesse an Torjäger Kleindienst von anderen Klubs

Klar, dass der Top-Torjäger Kleindienst nach dem Aufstieg die eine oder andere Anfrage anderer Klubs vorliegen hatte: "Es gab sicherlich Interessenten und die wird es auch weiterhin geben", bestätigt der 27-Jährige, "aber am Ende liegt die Entscheidung nicht nur bei dir". Tim Kleindienst im SWR-Interview in Mils abschließend: "Ich bin ja hier. Und wenn nichts Gravierendes passiert, dann bleibt es wie es ist. Das ist die Situation." Bis Dienstag (01. August) fließt für Tim Kleindienst und seine Mannschaftskollegen im Tiroler Inntal noch der Schweiß. Dann geht`s wieder heim an die Brenz.