Fußball | Bundesliga Heidenheims Rekordtrainer Frank Schmidt: Auch mit 50 weiter hungrig

Wenige Tage vor dem Start in die Restsaison der Bundesliga hatte Frank Schmidt 50. Geburtstag. Vor dem Auswärtsspiel am Samstag beim 1. FC Köln zählt für ihn weiter nur das Ziel Klassenerhalt.

Es war der 3. Januar, der Tag des 50. Geburtstags von Trainer Frank Schmidt. Für eine große Sause zum "runden 50er" blieb jedoch keine Zeit. Schließlich weilte Heidenheims Trainer unter südlicher Sonne. Nicht im Urlaub, Trainingslager im spanischen Algorfa war angesagt. Außer einem Kaffeekränzchen mit dem Team und großer Torte für den Chef war nichts drin. Schmidt bereitete sein Team auf den Start ins neue Bundesliga-Jahr an diesem Samstag (15.30 Uhr live im Audiostream auf Sportschau.de) beim 1.FC Köln vor.

Frank Schmidts Jungs könnten ihrem Coach aber mit einem Erfolg gegen die Geißböcke nachträglich noch das schönste Geschenk machen, oder? "Das ist für mich völlig unwichtig", wehrt Schmidt im Gespräch mit SWR Sport allerdings ab. "Da muss die Mannschaft nicht die Motivation haben, wegen des Trainers Geburtstag zu punkten. Diese Einstellung möchte ich von Haus aus sehen, dass man alles tut um erfolgreich zu sein. Das wäre auch kein nachträgliches Geschenk, sondern die Arbeit die wir zu tun haben."

Frank Schmidt, wie man ihn kennt. Nüchtern, pragmatisch, ehrgeizig. Sich bloß nicht zu wichtig nehmen. Statt dessen weitermachen, immer weiter. Der überraschend gute neunte Tabellenplatz in der Bundesliga und die üppigen 20 Punkte auf dem Konto sind für ihn längst kein Ruhekissen: "Wir wollen genauso weitermachen. Beharrlich bleiben, hungrig bleiben".

Heidenheim auf dem Weg zum Klassenerhalt

Für Heidenheims Coach gibt nach wie vor nur ein einziges Ziel: "Am Ende die Klasse halten. Dafür braucht man Punkte". Am besten gleich die nächsten in Köln, beim Vorletzten mit dem neuen Trainer Timo Schultz: "Wenn wir dort etwas holen, dann verbessert sich unsere Situation", sagt Frank Schmidt, "wenn nicht, dann verschlechtert sie sich. Wir wissen um die Brisanz des Spiels".

Nach dem spektakulären Fußball-Jahr 2023 mit dem emotionalen Aufstieg in die Bundesliga und der klasse Hinrunde als Neuling in der obersten Spielklasse, wäre der Ligaverbleib das nächste Highlight in der außergewöhnlichen Karriere des jetzt 50-Jährigen.

Holger Sanwald: "Ohne Frank Schmidt keine Bundesliga"

Inzwischen wird Frank Schmidt, der im September 2007 das Traineramt beim damaligen Oberligisten Heidenheim antrat, also seit mehr als 16 Jahre die fußballerischen Geschicke im Brenztal lenkt, auch bundesweit als Ausnahmefigur bestaunt. Das renommierte Fußballmagazin kicker feierte ihn zuletzt sogar als "Persönlichkeit des Jahres 2023". Schmidt, in Heidenheim geboren, ist die zentrale Figur auf dem Schlossberg: "Das ist meine ganz ehrliche Überzeugung", sagt Heidenheims Vorstandsboss Holger Sanwald gegenüber SWR Sport, "ohne Frank als Trainer hätten wir das niemals geschafft, das ist definitiv Fakt. Ohne ihn wäre Bundesliga nicht möglich gewesen."

Die einzigartige Langlebigkeit beim FCH

Dabei ist der Cheftrainer nur ein Beispiel für die Langlebigkeit und personelle Nachhaltigkeit beim 1.FC Heidenheim. Holger Sanwald selbst, einst Stürmer im Verein, ist als Fußballchef demnächst 29 Jahre im Amt, begann seinerzeit in der Landesliga. Oder der Torwarttrainer Bernd Weng. Er stand damals Mitte der 90er selbst noch im Tor, leitet und fördert die FCH-Keeper an der Seite von Frank Schmidt inzwischen seit 24 Jahren: "Wir haben ganz klein angefangen", erinnert sich Sanwald, "uns blieb ja gar nichts anderes übrig als zu sagen, wenn wir uns entwickeln wollen, dann geht`s nur über den Zusammenhalt. Das hat uns zusammengeschweißt. Vielleicht ist das Altmodische grad wieder modern, weil wir nicht nur Arbeitskollegen sind, wir haben als Freunde angefangen".

Schmidts Vertrag läuft bis 2027

"Gute Freunde kann niemand trennen", verweist Holger Sanwald auf das einstige Lied der gerade erst verstorbenen Fußball-Legende Franz Beckenbauer, um den auch der FCH trauert, "das singen wir sogar immer mal wieder, wenn wir Erfolge feiern". So soll`s bleiben bin Heidenheim, solange das im Profifußball irgendwie noch möglich ist. Und möglichst lange auch mit Frank Schmidt als Cheftrainer. Sein Vertrag beim FCH läuft immerhin noch bis 2027. Dann wäre er unglaubliche 20 Jahre im Amt. Und danach? "Er sagt zwar, dass er mit 80 nicht mehr Trainer sein will", meint Holger Sanwald und lacht über die Unvorstellbarkeit eines Abschieds vom Neu-50er-Coach, "aber mit 70 wäre mir`s auch noch recht...".

