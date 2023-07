interview Heidenheim-Kapitän Mainka "Aufstieg immer noch nicht wirklich realisiert" Stand: 13.07.2023 13:02 Uhr

Patrick Mainka ist Kapitän des 1. FC Heidenheim. Der Abwehrchef spricht mit SWR Sport über die Vorbereitung des FCH und den gelebten Traum des Bundesligaaufstiegs.

SWR Sport: Der 1. FC Heidenheim steht vor seinem ersten Jahr im deutschen Fußball-Oberhaus. Seit knapp zwei Wochen bereitet sich das Team auf das "Abenteuer Bundesliga" vor. "Abenteuer Bundesliga", können Sie diese Wortkreationen überhaupt noch hören?

Patrick Mainka: Ja, auf jeden Fall, weil es wirklich ein Abenteuer ist. Und es ist immer noch nicht wirklich realisierbar, was wir da geschafft haben. Und ich glaube tatsächlich, dass das erst kommen wird, wenn wir dann wirklich in der Bundesliga spielen und man dann an den ersten Spieltagen merkt 'Oh, das ist doch vielleicht etwas anderes'. Und deswegen: Ja, es hört sich immer noch einfach gut an.

Ihr Trainer Frank Schmidt hat beim Trainingsauftakt gesagt.: "Das ist wie vor einer Mathearbeit. Ich glaube, es ist wichtig, nervös zu sein, um dann, wenn es losgeht, zu wissen, dass ich gut vorbereitet bin und das am Ende eine gute Note rauskommt". Hat er mit diesem Bild der Mathearbeit recht? Passt das?

Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, so eine Grundnervosität gehört einfach auch immer dazu, um den Fokus zu bewahren, um konzentriert zu sein. Ich glaube, wenn wir dann auf dem Feld sind, ist es dann der falsche Ratgeber, nervös zu sein, weil wir dann auch wahrscheinlich nix holen in in der Bundesliga. Der Trainer ist mit den Vergleichen und mit den Wortspielen immer ganz weit vorne, er bringt das dann sehr konkret auf den Punkt.

Was den FCH immer ausgemacht hat und ausmacht, das haben Sie selbst in einem Interview in SWR Sport von einem paar Wochen gesagt, war der Zusammenhalt im Team. Sie waren in der abgelaufenen Saison der Kapitän, haben also auch darauf immer einen ganz besonderen Blick. Wie und wo spüren sie in den bisherigen Trainingseinheiten diesen Spirit, diesen Zusammenhalt?

Zunächst muss man ja sagen, dass natürlich ein, zwei Spieler gegangen sind und ein, zwei Neue gekommen sind. Es war schon immer bei uns so, dass es relativ schnell geht, die Leute zu integrieren. Und da tut natürlich so ein Trainingslager, wie wir es jetzt direkt zu Beginn haben, natürlich gut. Weil du rund um die Uhr aufeinander hockst. Das entwickelt sich dann im Laufe einer Saison, nach einer Vorbereitung. Wir haben das immer gut hinbekommen, weil wir ja eigentlich wissen, dass es nur darüber geht. Das weiß jeder. Dafür tut dann auch jeder alles. Und zusammen macht es dann natürlich auch viel mehr Spaß zu feiern.

Stabilität und Kontinuität sind seit Jahren die Erfolgsgeheimnisse von Heidenheim. Das zeigt sich auch am Trainer Frank Schmidt. Ist der Coach die aktuelle Vorbereitung anders angegangen, als die letzten Vorbereitungen in der 2. Liga?

Ich finde, es wäre der falsche Ratgeber, jetzt irgendwie das ganze Ding auf dem Kopf zu stellen. Denn das ist das, was uns auszeichnet, diese Kontinuität und unsere Art und Weise Fußball zu spielen. Er hat uns dahin gebracht, wo wir sind. Am Ende ist es immer noch dasselbe Spiel. Die Qualität wird wahrscheinlich deutlich höher sein in der Bundesliga. Aber trotzdem ist es immer noch dasselbe Spiel, und unsere Art und Weise bleibt auch gleich. Es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie großartig etwas anders machen müssen. Wir müssen einfach nur zusehen, dass wir vielleicht auch auf unsere Art und Weise noch mal ein bisschen was draufpacken, um dann die Punkte sammeln zu können. Ich glaube, das weiß der Trainer auch. Es würde nicht uns und ihm entsprechen, das macht auch aus unserer Sicht gar keinen Sinn.

Kommen wir zu ihnen persönlich: Sie sind auch schon lange beim Verein, 2018 sind sie von Borussia Dortmund gekommen. War dieser Wechsel der Karriere-Turbo den sie gebraucht haben?

Ja, zu hundert Prozent. Ich habe jetzt das geschafft, wovon man als Kind träumt, in die Bundesliga aufzusteigen. 2018, als ich kam, habe ich gedacht. 'Okay, gucken wir mal, was da in der 2. iga so geht'. Ob ich mich durchsetzen kann oder nicht, da hatte ich einen Zweijahresvertrag. Ich habe da relativ schnell gemerkt, es klappt doch ganz gut. Und ich würde sagen im Nachhinein kann man tatsächlich so sagen, dass ich alles richtig gemacht habe mit einem Wechsel damals.

Sie wurden beim BVB in der zweiten Mannschaft eingesetzt, haben auch in der B-Jugend für Werder Bremen gespielt. Haben Sie noch Kontakt zu Spielern von damals oder zu Verantwortlichen, die jetzt auch mit den Bundesliga-Teams des BVB oder von Werder zu tun haben?

Regelmäßig Kontakt ist zu hoch gegriffen. Klar, der BVB in der U23, wenn man die die Zeugwarte oder den Staff an sich betrachtet, dann gibt es da nicht so eine hohe Fluktuation, wie vielleicht in der Mannschaft selber. Und in Bremen ist es auch so. Ich freue mich natürlich unglaublich auch auf diese beiden Spiele.

Genau das wollte ich gerade fragen: Dortmund gegen Heidenheim, dritter Spieltag, Freitagabend, 3. September, 20:30 Uhr, Flutlicht, 81.000 im Stadion... kribbelt's?

So, wie sie das sagen: das ist ja Wahnsinn. Also das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Das ist ein absolutes Highlight-Spiel, obwohl ich sage, jedes Bundesligaspiel wird für mich ein Highlight sein. Aber Flutlicht, 20:30 Uhr, der volle Signal-Iduna-Park, wo ich schon oft als Zuschauer war. Das ist einfach ein Traum.

Und Sie als Abwehrspieler bekommen es auch mit besseren Stürmern zu tun, als bisher in ihrer Karriere. Auf welches Duell freuen sie sich da am meisten?

Es gibt jetzt keinen bestimmten. Ich bin aber gespannt, wie die Stürmer agieren, mit natürlich einer anderen Qualität. Aber trotzdem sage ich halt: Ich mit meiner BVB-Vergangenheit habe einen Riesenrespekt vor dem Weg, den Sebastian Haller gegangen ist. Da freue ich mich einfach, dass er mit seiner Lebensgeschichte mit mir auf dem Platz stehen kann und ich sein Gegenspieler sein darf. Darauf freue ich mich wirklich.