Fußball | Bundesliga Heidenheim im Trainingslager: "Optimale Bedingungen in Mils" Stand: 27.07.2023 09:29 Uhr

Der 1.FC Heidenheim bereitet sich seit Dienstag im Trainingslager im österreichischen Mils auf seine Bundesliga-Premiere vor. Dabei gibt es prima Verhältnisse und einen Sieg im ersten Härtetest, wie SWR Sport vor Ort beobachtete.

Der heiße Hochsommer hat sich auch in Tirol erstmal verabschiedet. Zur Wochenmitte zeigt sich das Wetter in Mils bei Innsbruck von seiner wechselhaften Seite. Kühl ist es und regnerisch. Auf den umliegenden Berggipfeln glänzt sogar der Neuschnee durch die grauen Wolken.

Frank Schmidt aber ist das durchwachsene Wetter völlig egal: "Wir haben hier top Bedingungen und sind in einem tollen Hotel", freut sich der Heidenheimer Cheftrainer im Gespräch mit SWR Sport über die perfekten Rahmenbedingungen, "wir haben mit den Verantwortlichen hier ein tolles Verhältnis, das macht vieles einfacher. Wir fühlen uns wohl und so kann es gerne weitergehen".

Keine Verletzten beim 1.FC Heidenheim

Wie bereits im letzten Sommer sind die Heidenheimer erneut im "Reschenhof" in Mils im Tiroler Inntal untergebracht. Trainiert wird auf den nur wenige Kilometer entfernten Plätzen des FC Rajka Volders. Zwei bestens gepflegte Übungsfelder mit saftigem Grün wie ein Teppich. Prima Klima also für die 29 Heidenheimer Spieler, zumindest was das Geläuf angeht. Klasse auch: Der Bundesliga-Neuling kann mit komplettem Kader trainieren, es gibt keinerlei schwerwiegende Blessuren.

2:1-Testspielsieg gegen den Erstligisten Empoli aus Italien

Rundum zufriedenstellend verlief auch der erste echte Härtetest am Mittwochabend gegen den italienischen Erstligisten FC Empoli. Nach eher zurückhaltendem Beginn kauften die Heidenheimer mit ihrem körperbetonten und laufintensiven Spiel den Italienern mehr und mehr den Schneid ab und gewannen vor 500 Zuschauern im Stadion von Kirchbichl völlig verdient mit 2:1. Dabei kamen 20 Akteure jeweils 45 Minuten zum Einsatz, Frank Schmidt wechselte zur Pause alle Feldspieler. Nur Stammkeeper Kevin Müller spielte die vollen 90 Minuten durch.

Neuzugänge Traore und Pieringer mit gelungenen Aktionen

Vor dem Wechsel konnten sich vor allem die beiden Neuzugänge Omar Traore und Marvin Pieringer gefällig in Szene setzen. Der Ex-Osnabrücker Rechtsverteidiger Traore zeigte defensiv und offensiv einige prima Aktionen und bereitete auch den Führungstreffer von Pieringer vor. Der neue großgewachsene Mittelstürmer, mit zehn Zweitligatreffern im Gepäck vom SC Paderborn gekommen und vom FC Schalke 04 eingekauft, chippte nach 40 Minuten den Ball gekonnt zum 1:0 über die Linie: "Er kommt langsam ins Laufen. Das war richtig stark, das Tor hat er mit viel Hirn gemacht", freute sich Cheftrainer Frank Schmidt über die prima Entwicklung des gebürtigen Metzingers, "natürlich ist bei ihm wie bei der ganzen Mannschaft noch Luft nach oben, bis zum Saisonbeginn werden wir ihn aber gut integriert haben".

Sehenswertes Volleytor von Pick

Das 2:0 markierte Florian Pick wenig später mit sehenswertem Volleyschuss. Erst in der Schlussminute kassierte der FCH den Gegentreffer von Empoli. "Das war wirklich ein guter Test", bilanzierte Frank Schmidt, "insgesamt sind wir in der Defensive gut gestanden, nach Problemen in der Anfangsphase haben wir uns gesteigert und zwei blitzsaubere Tore gemacht. Mir gefällt es immer wenn wir Spiele gewinnen". Wo der 1.FC Heidenheim momentan leistungsmäßig in Prozenten steht, kann Frank Schmidt nicht genau beziffern, "in jedem Fall aber ist die Entwicklung gut".

Noch zwei Testspiele bis Dienstag in Tirol

Bis nächsten Dienstag üben die Brenztäler noch in Mils und Volders. Am Samstag folgt das zweite Testspiel gegen Al-Ahli aus Saudi-Arabien (mit dem Ex-Hoffenheimer Firmino), und am Tag der Heimreise gegen Paphos aus Zypern. Danach sollte der FCH körperlich, fußballerisch und taktisch gewappnet sein für die erste DFB-Pokalrunde gegen den Rostocker FC und die Bundesliga-Premiere in Wolfsburg. "Wir wollen einen ordentlichen Start haben und gleich ein paar Punkte einfahren", blickt Frank Schmidt voraus, "und am Ende wollen wir nicht nur ein Jahr in der Bundesliga spielen".

Letztes Jahr folgte auf das Sommertrainingslager im "Reschenhof" in Mils der Aufstieg in die Bundesliga. Dieses Jahr gastieren die Heidenheimer wieder im "Reschenhof". Vielleicht ein gutes Omen fürs erste Bundesligajahr? "Aufsteigen können wir ja nicht mehr", sagt Frank Schmidt und lacht. Der Klassenerhalt würde es diesmal auch tun...