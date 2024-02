SWR1 Stadion | Samstag 14 - 18 Uhr Heidenheim auf Punktejagd in Bremen Stand: 06.02.2024 16:21 Uhr

Der 1. FC Heidenheim steht als Aufsteiger überraschend gut da. Heidenheim hat als Zehnter bereits 24 Zähler auf dem Konto. Der FCH will bei Werder Bremen erneut punkten.

Der 1. FC Heidenheim: Der Aufsteiger mischt im Mittelfeld mit

Der 1. FC Heidenheim überrascht alle Skeptiker. Das Team von der Ostalb war nach dem Aufstieg in die Bundesliga von vielen als Abstiegskandidat Nummer eins gehandelt worden. Trainer Frank Schmidt und seine Mannschaft sammelten aber in 20 Spielen bereits 24 Punkte. Platz zehn für Heidenheim ist aber kein Zufall. Das zeigte sich auch am letzten Wochenende. Heidenheim hatte zuhause Borussia Dortmund am Rande der Niederlage. FCH-Torjäger Tim Kleindienst hatte gleich zweimal den Siegtreffer auf dem Fuß. Da Kleindienst aber verfehlte, blieb es beim schmeichelhaften 0:0 für den BVB.

Trotzdem stellte Heidenheim auch in diesem Spiel seine Heimstärke unter Beweis. Im Heidenheimer Stadion holte der FCH satte18 Punkte. Auswärts waren es bisher nur sechs. Am Samstag, beim Spiel in Bremen möchte Heidenheim seine Auswärtsbilanz mit weiteren Zähler verbessern. Wie geht der FCH das Spiel bei Werder an? Heidenheims Coach Schmidt beantwortet diese Fragen in SWR 1 Stadion kurz vor Spielbeginn.

Karlsruhe will seine Serie in Braunschweig ausbauen

Der Karlsruher SC ist nahezu perfekt aus der Winterpause gekommen. Aus vier Spielen holte der KSC drei Siege und ein Unentschieden. Dank der zehn Punkte steht Karlsruhe mit 28 Zählern auf Platz acht. Am letzten Wochenende hat der KSC zudem nur knapp den vierten Sieg in Folge verpasst. Zwei Fehler von Torwart Patrick Drewes kosteten den KSC gegen Wehen Wiesbaden zwei Punkte. Durch das 2:2 gegen den Aufsteiger verpasste das Team von Trainer Christian Eichner auch, sich noch näher an die Aufstiegsränge heranzupirschen.

Hält Trainer Christian Eichner an Drewes auch beim Spiel am Samstag in Braunschweig fest? Und kann der KSC seine Serie ausbauen? SWR 1 Stadion schaltet mehrfach live ins Stadion nach Braunschweig und berichtet auch live von der Schlussphase der Partie gegen 14:50 Uhr.

Rückblick auf Dortmund gegen Freiburg

Der Rückblick auf das Spiel von Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg am Freitagabend vervollständigt die Berichterstattung in SWR 1 Stadion.

