Bundesliga-Rückkehr gegen THW Kiel HBW Balingen-Weilstetten erwartet den Deutschen Handball-Meister Stand: 25.08.2023 15:17 Uhr

Große Herausforderung für den HBW Balingen-Weilstetten: Frisch zurück in der Handball-Bundesliga, muss er gleich ran gegen den Deutschen Meister. Der THW Kiel kommt nach Balingen.

Am Freitag hat der HBW Balingen-Weilstetten vor dem Bundesliga-Auftakt nochmal richtig hart trainiert. Am Sonntag dann gilt's: Der Deutsche Meister, der THW Kiel, kommt nach Balingen in die Sparkassen-Arena - ein richtig starker Gegner also für die "Gallier" gleich zum Saisonauftakt, aber auch ein Publikumsmagnet.

Gallier in Balingen sind optimistisch

Der Trainer des HBW, Jens Bürkle, freut sich trotz der großen Herausforderung für seinen Verein auf das erste Spiel. Im Gespräch mit dem SWR beim Training am Freitag sagte er, dass sich die Mannschaft in den vergangenen Wochen sehr gut auf den Bundesligastart vorbereitet habe. Die Spieler stellten sich hochmotiviert der Herausforderung. Gleichwohl sei klar: Kiel ist eine der besten Mannschaften der Welt.

Schon lange keine Tickets mehr

Das Interesse am ersten Spiel des HBW Balingen-Weilstetten in der neuen Saison der Handball-Bundesliga ist riesig: Das Spiel ist seit über zwei Wochen ausverkauft. Fans beider Mannschaften sind ganz offensichtlich heiß auf das Spiel. Anpfiff in der Sparkassen-Arena in Balingen ist am Sonntag um 15 Uhr. Ob sich der Aufsteiger aus Balingen gegen den 23-fachen Deutschen Meister aus Kiel behaupten kann, wird spannend.