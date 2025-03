Fußball | Bundesliga "Guter Reminder", der weh tut: Mainzer Serie endet beim BVB Stand: 30.03.2025 20:22 Uhr

Die Europapokalambitionen von Mainz 05 erhalten in Dortmund nach zuletzt sechs Spielen ohne Niederlage einen Dämpfer. Entscheidend ist die Phase kurz vor der Pause.

Der 1. FSV Mainz 05 hat das Spiel bei Borussia Dortmund mit 1:3 (0:2) verloren. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit sorgten Maximilian Beier (39. Minute) und Emre Can (42.) per Doppelschlag für die BVB-Führung. Beier erhöhte knapp 20 Minuten vor dem Ende (72.), bevor Paul Nebel das 1:3 gelang (76.).

"Es ist schwer, wenn man 0:2 hintenliegt. Dafür haben wir es in der zweiten Halbzeit sehr, sehr gut gemacht. Wir sind gut rausgekommen und haben Druck gemacht. Uns war nicht anzumerken, dass wir uns irgendwie hängenlassen. Wir wollten das Spiel nochmal drehen, das ist uns leider nicht mehr ganz gelungen", sagte Torschütze Nebel nach dem Spiel im Sportschau-Interview.

"Es ist natürlich ein Dämpfer in der aktuellen Situation. Gerade auch gegen eine verunsicherte Mannschaft, wo wir uns etwas ausgerechnet haben - keine Frage", sagte Torhüter Robin Zentner. "Für mich war es kein 3:1-Spiel, sondern ein klassisches Unentschieden-Spiel, würde ich sagen. Weil beide Mannschaften ihre Möglichkeiten hatten." Für Mainz-Coach Bo Henriksen ging das 1:3 dagegen in Ordnung, was an den ersten 34 Minuten lag. "Ich bin enttäuscht über die Leistung in der ersten Halbzeit", sagte der Däne. "Wir haben nicht die Zweikämpfe gewonnen, wir haben nur 40 Prozent der Kopfbälle gewonnen. Das war nicht gut genug. Das war vielleicht ein guter Reminder: Wenn wir nicht hundertprozentig spielen, verlieren wir. Aber wenn wir bei 100 Prozent sind wie in der zweiten Halbzeit, dann können wir auch hier gewinnen und jedes andere Spiel gewinnen."

Zentner sieht sich von Groß gestört

Beide Teams starteten mit viel Schwung und spielten mutig nach vorne. Große Chancen ergaben sich aber kaum, weil den Offensivreihen die letzte Präzision im Passspiel fehlte. Als vieles schon auf eine torlose erste Halbzeit hindeutete, schlug der BVB doppelt zu. Beier leitete eine Hereingabe auf Karim Adeyimi weiter, erhielt den Ball zurück und traf zum 1:0 ins leere Tor.

Nur drei Minuten später köpfte Can eine Ecke von Nico Schlotterbeck ins Tor, nachdem Mainz-Keeper Zentner von Pascal Groß geblockt worden war. "Es war schon bei der Ecke vorher so, dass sich Groß nur mir in den Weg stellen will, mir ein Bein stellt. In der zweiten Szene ist es kein Beinstellen. Aber seine einzige Intention ist es, mich zu stören. Ich glaube, wir müssen das cleverer im Verbund verteidigen, damit ich mich auf den Ball konzentrieren kann", sagte Zentner nach dem Abpfiff.

Mainz nimmt sich für die zweite Halbzeit viel vor

Mit viel Schwung kamen die 05er aus der Kabine und drängten vom wild gestikulierenden Trainer Henriksen angefeuert auf den Anschluss. Doch Jonny Burkardts Abschluss war zu hoch angesetzt (46.), Kaishu Sanos Schuss wurde von Can geblockt (48.).

Der Treffer fiel dann aber auf der anderen Seite. Erneut nach einem Eckball traf Beier zum 3:0 für den BVB. Für neue Hoffnung sorgte kurz darauf Nebel, der aus dem Rückraum traf, nachdem sich Nadiem Amiri erfolgreich gegen Can durchgesetzt hatte. In der Schlussphase fanden die Mainzer gegen stabil auftretende jedoch Dortmunder keine Mittel mehr. Der BVB verpasste bei Kontern mehrmals einen möglichen vierten Treffer.

Mainzer Defizite in der Defensive

"Gerade in der zweiten Halbzeit hat man gesehen: Wenn wir gut nach vorne spielen, dann wäre schon mehr möglich gewesen. Aber bei den Toren - gerade bei den Eckbällen - müssen wir wacher sein. Sonst wird das bestraft gegen solche Mannschaften", sagte Nebel nach dem Spiel.

Zentner sah es ähnlich. "Wenn man zwei Standardtore bekommt, heißt das einfach, dass man in dem Moment nicht hundertprozentig verteidigt hat. Das tut natürlich weh", sagte der Keeper. "Dortmund hat uns jetzt nicht an die Wand gespielt. Im Gegenteil: Ich fand, wir waren in der zweiten Halbzeit überlegen. Uns ist es dann aber nicht gelungen, so richtig viele hundertprozentige Chancen zu kreieren."

Serie reißt in Dortmund

Für die 05er war es die erste Niederlage nach zuletzt sechs ungeschlagenen Spielen in Serie. Mit 45 Punkten stehen die Mainzer auf Tabellenplatz vier. Schärfster Verfolger im Kampf um die Champions-League-Plätze ist nun Borussia Mönchengladbach, das sich am Samstag mit 1:0 gegen RB Leipzig durchgesetzt hatte. Am kommenden Samstag (05.04.25) empfangen die Rheinhessen um 15:30 Uhr den Tabellenletzten Holstein Kiel. "Es ist natürlich bitter, dass wir verloren haben. Aber wir müssen das abhaken und aufs nächste Spiel gucken", warf Nebel schon einen Blick auf das kommende Wochenende.

