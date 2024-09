Fußball | Bundesliga Gudio Buchwald über die Saison des VfB - und Gänsehaut in Madrid Stand: 23.09.2024 12:40 Uhr

Der VfB Stuttgart hat das Heimspiel gegen Borussia Dortmund souverän mit 5:1 gewonnen. In der Sendung SWR Sport prophezeit der Ehrenspielführer des VfB den Schwaben wieder eine herausragende Saison.

Dass der VfB Stuttgart sich zu Saisonbeginn wieder in so einer blendenden Form präsentiert, überrascht Guido Buchwald überhaupt nicht: "Ich war mit in der Vorbereitung in Japan und habe damals die Mannschaft hautnah miterlebt. Die haben so eine Dynamik und so einen Teamspirit aufgebaut. Zudem hat man den Kader auch in der Breite gut weiterentwickelt", sagte Buchwald. Das könne man allein schon daran erkennen, dass ein Nationalspieler wie Chris Führich von der Bank komme. Die sehr gute "innerbetriebliche" Entwicklung sei ganz klar Trainer Sebastian Hoeneß anzurechnen.

Doppelbelastung kein Problem

Die große Frage in dieser Saison ist: Wie kommen die VfB-Profis mit den vielen englischen Wochen klar. Für Buchwald hilft da ganz klar der Elan der Jugend: "Es ist noch eine sehr junge Mannschaft. Und man möchte als Spieler auch lieber spielen als trainieren. Und wenn man topfit ist, kann man die englischen Wochen auch gut verkraften." Auch deshalb ist der 63-Jährige davon überzeugt, dass der VfB wieder eine "tolle Saison" spielen werde. Der Auftakt in die Champions-League-Saison des VfB bei Real Madrid (1:3) sorgte auch bei Buchwald für große Emotionen:

Ein sensationelles Erlebnis - Gänsehaut pur. Auch, was die Fans da in Madrid gemacht haben. Madrid war in Stuttgarter Hand. Guido Buchwald war Augenzeuge beim Auftaktspiel des VfB Stuttgart in der Champions League bei Real Madrid.

"Die Fans des VfB haben ein feines Gespür"

Natürlich hat der Weltmeister von 1990 auch eine Meinung darüber, ob die Stuttgarter Fans angemessen mit Waldemar Anton umgegangen sind: "Er hat natürlich den Vertrag erst verlängert und danach immer von seinem VfB geredet. Und das Gespür haben die Fans des VfB und deshalb gehört das zu dem Business dazu. Da muss er durch und ich kann die Fans verstehen." Außerdem sei Dortmund kein besserer Verein als der VfB Stuttgart. Nach dem starken Auftritt gegen den BVB kann der VfB Stuttgart das am Samstag gegen den VfL Wolfsburg (28.9., 15:30 Uhr) erneut unter Beweis stellen.