Fußball | International Gruda, Mavropanos, Schade & Co.: So schlagen sich die Südwest-Stars in England Stand: 18.03.2025 11:36 Uhr

In den vergangenen Jahren wagten viele Profis aus dem Südwesten den Schritt in die Premier League. Zuletzt auch der Mainzer Brajan Gruda. SWR Sport blickt auf den Werdegang der Spieler in England.

Wataru Endo

Alles ging vielversprechend los für den ehemaligen Kapitän des VfB Stuttgart. Nach seinem Transfer für 20 Millionen Euro (Quelle der Ablösesummen: transfermarkt.de) zur Saison 2023/2024 kam er unter Trainer Jürgen Klopp für den FC Liverpool in seiner ersten Spielzeit 29 Mal zum Einsatz in der Premier League. Doch mit dem Trainerwechsel änderte sich einiges. Unter dem neuen Coach Arne Slot spielte er nur noch 137 Minuten in 14 Kurzeinsätzen. Das liegt auch an der starken Konkurrenz im Mittelfeld durch Spieler wie Ryan Gravenberch und Alexis Mac Allister.

Wataru Endo spielte von 2019 bis 2023 für den VfB Stuttgart.

Kevin Schade

Einer, der gezeigt hat, dass dieser Schritt auch funktionieren kann, ist der ehemalige Freiburger Kevin Schade. Er wechselte im Januar 2023 erst leihweise und im Sommer danach fest für 25 Millionen Euro zum FC Brentford. In der aktuellen Saison erzielte er in 29 Premier-League-Spielen sieben Tore und legte zudem zwei weitere vor. Seit seinem Wechsel absolvierte er 58 Ligaspiele für Brentford, in denen er neun Treffer erzielte und vier vorbereitete.

Kevin Schade wechselte 2018 von Energie Cottbus zur U19 des SC Freiburg.

Brajan Gruda

Der U21-Nationalspieler wechselte zur Saison 2024/2025 für 31,5 Millionen Euro von Mainz 05 zum englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion. Mit einer Vorlage in 13 Ligaspielen, davon fünf in der Startelf, konnte er noch nicht an die Torgefährlichkeit der Vorsaison in Mainz anknüpfen. Zudem verletzte er sich zu Beginn der Saison, wodurch er die ersten sechs Spiele verpasste.

Brajan Gruda durchlief seit 2018 die Jugendmannschaften von Mainz 05 und feierte im Januar 2023 sein Profidebüt.

Konstantinos Mavropanos

Der 27-Jährige Innenverteidiger wechselte im August 2023 vom VfB Stuttgart zu West Ham United. Unter Trainer David Moyes entwickelte er sich ab Mitte seiner ersten Saison zur Stammkraft und kam auf 19 Einsätze. Seit dieser Saison ist er trotz zwei Trainerwechsel immer noch gesetzt und spielte 25 mal für den Verein aus London.

Konstantinos Mavropanos: Der 24-Jährige überzeugt in der VfB-Defensive sowohl als Innen- als auch als Rechtsverteidiger.

Georginio Rutter

Georginio Rutter verließ im Winter der Saison 2022/2023 die TSG Hoffenheim für 40 Millionen Euro in Richtung Leeds United. In der restlichen Saison kam er auf elf Einsätze, in denen er ein Tor erzielen konnte. In seiner ersten kompletten Saison mit Leeds, in der zweiten englischen Liga, spielte er als Stammkraft und kam auf sechs Tore sowie 15 Vorlagen in 45 Spielen. Inzwischen spielt der 22-jährige Franzose unter Trainer Fabian Hürzeler für Brighton. In der laufenden Saison steuerte er in der Premier League in 28 Spielen fünf Tore und drei Vorlagen bei.

Außer den aufgeführten Profis wagten in den vergangenen Jahren weitere Spieler aus dem Südwesten den Sprung nach England in die Premier League: