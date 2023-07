Para-Leichtathletik "Goldmann" Yannis Fischer: Vom Fußball- zum Kugelstoß-Weltmeister Stand: 12.07.2023 13:31 Uhr

Bei der Para-WM der Leichtathleten wurde Kugelstoßer Yannis Fischer aus Singen zum ersten Mal Weltmeister. Für den 21-Jährigen ist damit ein weiterer sportlicher Traum wahr geworden.

Auch am Tag danach ist Yannis Fischer immer noch emotional geflasht: "Also ich kann es ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig glauben", sagt der neue Para-Weltmeister im Telefon-Interview mit SWR Sport, "ich wusste ja, dass ich weite Weiten stoßen kann. Aber dass ich bei so einem Riesen-Event solche Weiten abrufen kann, damit hätte ich nicht gerechnet". 11,43 Meter - das war nicht nur neue persönliche Bestleistung für den 21-Jährigen, das war in seiner Startklasse der Kleinwüchsigen gleichzeitig auch neuer WM-Rekord.

Freunde und Familie in Paris mit dabei

Paris, die Rekordweite, die Goldmedaille, die Siegerehrung - faszinierende Erlebnisse für den jungen Leichtathleten: "Das war absolut schön. Meine Freunde und meine Familie waren auch da, die mich unterstützt haben", freut sich Yannis über "sein" Publikum in der französischen Metropole, "das hat mir nochmal Energie gegeben, das war einfach ein spannender Mega-Wettkampf."

Yannis war 2027 Fußball-Weltmeister bei den Kleinwüchsigen

Der Kugelstoß-Triumph von Paris ist übrigens nicht der erste WM-Titel für Yannis Fischer, er trägt bereits einen anderen in einer ganz anderen Sportart. Eine kuriose und wohl einzigartige Geschichte: In seiner Heimatstadt Singen hatte Yannis als Kind beim Stadt-Turnverein zunächst leidenschaftlich Fußball gespielt und war 2017 als Jugendlicher sogar für die Weltspiele der Kleinwüchsigen in Guelph (in der Nähe von Toronto) nominiert worden. Dort holte er mit dem deutschen Team prompt den WM-Titel. Für ihn faszinierende Erinnerungen, "auch wenn wir Flug und Unterkunft selbst zahlen mussten", erzählt Yannis Fischer schmunzelnd.

Vom Fußballer zum Kugelstoßer

Bei der späteren WM-Ehrung in Singen wurde Yannis dann von einem Para-Leichtathletik-Trainer angesprochen, "ob ich nicht Lust hätte, zu einem Probetraining für Diskus und Kugelstoßen zu kommen". Der damals 15-Jährige hatte große Lust: "Ich hab' das dann mal ausprobiert und es hat Spaß gemacht". Und weil er im Fußball wegen seiner Körpergröße von 1,27 Metern in den Jugendmannschaften immer weiter zurückgestuft wurde, war das Kugelstoßen ein willkommener Ausgleich: "Die Schrittlänge im Fußball hat nicht mehr gepasst und der Altersunterschied war irgendwann zu groß, da musste dann einfach ein neuer Sport her".

Para-Weltmeister Yannis Fischer

Training mit Niko Kappel am OSP in Stuttgart

Das Fußballspiel ist inzwischen Vergangenheit. Yannis Fischer konzentriert sich ganz auf seine Karriere als Kugelstoßer. Um noch professioneller trainieren zu können, wechselte der Informatik-Student an den Olympia-Stützpunkt nach Stuttgart. Dort wird er vom erfahrenen Leichtathletik-Coach Peter Salzer betreut, der auch Niko Kappel trainiert.

Der etwas größere und schwerere Welzheimer, der am Mittwoch in Paris WM-Silber holte, ist für Yannis eine Art Vorbild, auch wenn die beiden in unterschiedlichen Klassen (Yannis F40 / Niko F41) an den Start gehen: "Niko ist Paralympics-Sieger. Es ist mein Traum, das auch mal zu erreichen. Nächstes Jahr, Paris 2024, da will ich nochmal richtig angreifen und versuche, vielleicht noch einen draufzulegen. Ich freue mich riesig drauf." Ein paar Tage will er noch in Paris bleiben, das deutsche Para-Team anfeuern und seinen WM-Titel feiern.

Und wer weiß, vielleicht ist der WM-Titel 2023 in Paris für Yannis Fischer ein gutes Omen für die Paralympics 2024 - auch in Paris. So oder so: Die Story vom Fußball-Weltmeister, der zum Kugelstoß-Weltmeister wurde, dürfte in jedem Fall einzigartig sein.