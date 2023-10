SWR1 Stadion | Samstag 20 - 24 Uhr Gelingt Nagelsmanns Debüt als Bundestrainer? Stand: 10.10.2023 15:57 Uhr

Julian Nagelsmann soll die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft wieder auf Kurs bringen. Wie schlägt sich die DFB-Elf bei den ersten Spielen des neuen Bundestrainers in den USA?

Nagelsmann soll es richten

Rund 8 Monate vor Beginn der Euro2024 hat die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft einen neuen Trainer bekommen. Nachdem Rudi Völler interimsweise für eine Partie für den entlassenen Hansi Flick eingesprungen war soll jetzt Julian Nagelsmann alles besser machen. Der Ex-Bayern Trainer übernimmt das Amt des Bundestrainers bis zum Ende der Heim-EM.

Sein Debüt gibt Nagelsmann bei der USA-Reise mit der Nationalmannschaft. Der Tripp in die Staaten löst aber nicht nur Begeisterung aus. Bedenken kommen hauptsächlich von der Seite der Bundesliga-Trainer. Der neue Bundestrainer kann die Kritik am Zeitpunkt der Länderspiele in den USA sogar nachvollziehen. Trotzdem will er seinen strapaziösen Premieren-Trip als DFB-Chefcoach mit längerem Flug und Jetlag sowie zwei Länderspielen gegen die USA und Mexiko auf dem Weg zur Heim-EM 2024 bestmöglich nutzen.

Diese Botschaft richtete der 36-Jährige vor dem Abflug am Montag aus Frankfurt nach Boston auch an die 26 von ihm nominierten Akteure um Rückkehrer Mats Hummels. "Wir haben alle eine große Verantwortung, die wir auch spüren, den besten Fußball für Deutschland zu spielen. Demnach sollten wir die Zeit nutzen und positiv damit umgehen", sagte Nagelsmann, der als DFB-Chefcoach ja die Nachfolge von Hansi Flick angetreten hat.

Nagelsmann kann Kritik von Bundesliga-Trainern verstehen

"Aus Vereinstrainersicht, da braucht man nicht rumzulügen, ist es relativ normal, dass man der Reise kritisch gegenübersteht. Das würde ich wahrscheinlich genauso sagen, wenn ich noch im Verein wäre", sagte der ehemalige Bundesliga-Trainer Nagelsmann, der bis zum vergangenen März den FC Bayern trainierte. Sein Münchner Nachfolger Thomas Tuchel etwa hatte deutliches Unverständnis an der Überseereise geübt. Die Spieler würden eine derartige Belastung mit einem etwas längeren Flug aber kennen.

Nagelsmann hatte extra einen großen Kader berufen. Die Spieler sollen "maximal fit und gesund" wieder zurückkommen. Das gilt auch für den Neuling im DFB-Kader, für Chris Führich vom VfB Stuttgart. Ob Führich in den USA allerdings zum Einsatz kommt ist noch vollkommen offen. Nagelsmanns Anspruch ist es auf jeden Fall in beiden Spielen gegen die USA und gegen Mexico "eine sehr gute Mannschaft" auf dem Platz zu haben.

SWR1 Stadion berichtet ausführlich live von der Partie der DFB-Elf in East Hartford. Anpfiff ist um 21 Uhr.

Moderation: Jens Wolters

