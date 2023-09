SWR1 Stadion | Samstag 14 - 18 Uhr Gelingt Hoffenheim der vierte Saisonsieg und Mainz die Trendwende? Stand: 19.09.2023 16:05 Uhr

Am 5. Spieltag der Fußball-Bundesliga muss die TSG Hoffenheim bei Union Berlin ran. Und auch die bisher sieglosen Mainzer spielen auswärts, beim FC Augsburg.

Die TSG Hoffenheim will weiter oben dranbleiben

Vier Spiele, drei Siege. Die TSG Hoffenheim zeigt in der neuen Saison ein völlig anderes Gesicht. Letzte Saison kämpfte Hoffenheim noch gegen den Abstieg, jetzt will man vorne mitspielen. Neun Punkte aus vier Spielen sprechen bisher ein deutliche Sprache. Sinnbildlich dafür auch das Traumtor von Florian Grillitsch am letzten Wochenende beim 3:1-Sieg der TSG in Köln. Grillitsch versenkte den Ball mit einem Schuss aus 55,6 Metern ins Gehäuse der Kölner. Der Österreicher betonte: "So ein Tor schießt man vielleicht einmal im Leben". Als Kölns Marvin Schwäbe aus seinem Tor geeilt war, um den Ball auf Höhe der Mittellinie per Grätsche zu klären, rollte dieser genau zu Grillitsch, der aus der eigenen Hälfte direkt schoss - und den Ball im hohen Bogen mit viel Effet im Kölner Tor versenkte. Können Grillitsch und Co. diesen Höhenflug auch in Berlin bei Union fortsetzen? SWR 1 Stadion unterhält sich kurz vor Spielbeginn live mit dem TSG-Geschäftsführer Alexander Rosen.

Gelingt dem FSV Mainz die Trendwende?

So viel Misserfolg haben sie in Mainz lange nicht erlebt. Nach dem verkorksten Saisonstart ist Trainer Bo Svensson gefordert. Um seinen Posten wird aber anders debattiert als sonst üblich. Trotz nur einem Punkt und 3:12 Toren aus vier Spielen wird über die Zukunft von Svensson beim FSV nicht diskutiert. Der Mainzer Sportdirektor Martin Schmidt betont ganz gelassen, dass der Verein bei der Personalie Bo Svensson "eine Seelenruhe" habe. Svensson selbst zerbricht sich währenddessen nur über eines den Kopf: "Ich mache mir nur Gedanken über das Hier und Jetzt. Erst einmal will ich dafür sorgen, dass die Mannschaft konstant gute Leistungen abruft", sagte der 44 Jahre alte Däne. Letzteres ist bisher nicht gelungen, die vier sieglosen Bundesliga-Spiele zerren an den Nerven. So schlecht waren die Rheinhessen zuletzt vor drei Jahren gestartet, als nach einem Horrorstart erst die Einstellung von Trainer Svensson für die Trendwende sorgte. Eine schnelle Steigerung muss her. Denn neben der anfälligen Defensive muss auch der Angriff um den zuletzt eher enttäuschenden Karim Onisiwo gehörig zulegen. "Man hat gesehen, dass das Selbstvertrauen und die breite Brust momentan fehlen", stellte Schmidt fest. Das Gastspiel in Augsburg am Samstag wird also schon zu einem frühen Krisengipfel.

Findet der Karlsruher SC die Konstanz?

Von der Form eines Geheimfavoriten ist der Karlsruher SC noch ein ganzes Stück entfernt. Nach dem 1:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern im Südwest-Duell der 2. Bundesliga machte Eichner seiner Mannschaft - am letzten Wochenende - nach einem intensiven, wenn auch nicht immer attraktiven Spiel keinen Vorwurf. Hier und da habe ihm die letzte Torgefahr gefehlt, erklärte Eichner. In Summe sei es ein «absolut gerechtes Unentschieden». Gegen Kaiserslautern fehlte dem KSC aber auch die Kreativität des prominenten Rückkehrers Lars Stindl. Stindl fällt infolge einer Hand-Operation noch längere Zeit aus. In der Tabelle liegt der KSC mit acht Punkten aus den ersten sechs Spielen im Mittelfeld. An diesem Samstag geht es zum Auswärtsspiel bei Greuther Fürth. Für Eichner bleibt zu hoffen, dass sein Team mehr Konstanz findet und der Rolle des Geheimfavoriten in Sachen Aufstieg doch noch, im Laufe der Saison gerecht wird. SWR 1 Stadion berichtet live vom Spiel in Fürth.

Außerdem im Programm: Eine Analyse des Spiels Darmstadt gegen den VfB Stuttgart. SWR 1 Stadion unterhält sich mit einem VfB-Vertreter zum Ausgang des Spiels vom Freitagabend.

Moderation: Detlev Lindner

