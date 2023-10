SWR1 Stadion | Samstag 14 - 18 Uhr Gelingt dem VfB Stuttgart der Sprung an die Tabellenspitze? Stand: 18.10.2023 11:47 Uhr

Am 8. Spieltag der Fußball-Bundesliga stehen für die Klubs aus dem Südwesten interessante Duelle an. SWR1 Stadion berichtet live.

Setzt der VfB Stuttgart seine Siegesserie bei Union fort?

Platz zwei mit 18 Punkte nach den ersten sieben Bundesligaspielen. Diese Ausbeute gab es noch nie beim VfB Stuttgart. Es ist der beste Saisonstart in der Vereinsgeschichte. In den vergangenen beiden Jahren noch Abstiegskandidat, hat sich das Schwaben-Team unter dem neuen Trainer Sebastian Hoeneß zu einer aktuellen Spitzenmannschaft gemausert. Beeindruckend in diesem Zusammenhang auch die "Hoeneß-Tabelle". Unter dem früheren Hoffenheimer holte der VfB in 15 Spielen satte 31 Punkte, zuletzt gab es sogar fünf Siege in Serie.

Scheitert Spitzenreiter Leverkusen in Wolfsburg?

Am Samstag (15.30 Uhr) wollen die Stuttgarter ihre Erfolgsgeschichte auch bei Union Berlin fortsetzen. Die "Eisernen" aus Köpenick laufen allerdings seit Wochen ihrer Champions-League-Form der vergangenen Runde hinterher, stehen nach zuletzt zahlreichen Niederlagen nur auf Platz 13. Und sollte Bayer Leverkusen zeitgleich beim VfL Wolfsburg verlieren, könnte der VfB mit einem Sieg in Berlin sogar bis zum nächsten Spieltag die Tabellenführung der Bundesliga übernehmen.

Trifft Hoffenheims Maxi Beier auch gegen Frankfurt?

Erfolgreich waren in dieser Saison auch die Hoffenheimer, trotz der ärgerlichen Heimniederlage vor zwei Wochen gegen Borussia Dortmund. Die TSG steht auf Platz fünf und erwartet am Samstag (15.30 Uhr) Eintracht Frankfurt. Die Hessen auf Platz acht gleichen in dieser Saison eher einer "Wundertüte" als eínem stabilen Gebilde. Gespannt dürfen die TSG-Fans sein, ob Hoffenheims Shooting-Star Maxi Beier auch gegen Frankfurt ins Tor trifft. Aktuell steht der 21-Jährige bei fünf Treffern nach sieben Spielen. Beier soll bereits im Notizbuch des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann stehen.

Vor dem Anpfiff sprechen wir exklusiv mit Hoffenheims Coach Pellegrino Matarazzo.

Freiburg daheim gegen den VfL Bochum

Beim FC Bayern gab es zuletzt nichts zu erben für den SC Freiburg. "Wir sind in der Realität angekommen", meinte SC-Trainer Christian Streich nach dem 0:3 an der Isar und dem holprigen Saisonstart. Umso wichtiger, dass die Breisgauer am Samstag (15.30 Uhr) im Heimspiel gegen den VfL Bochum die Punkte in der Freiburger Arena behalten. Dass die Bochumer als 16. aber nicht immer einer der Prügelknaben der Liga sind, zeigten sie vor der Länderspielpause mit einem hart erkämpften 0:0 bei RB Leipzig. Dabei überragte vor allem der Ex-Sandhäuser Manuel Riemann im Bochumer Gehäuse mit gleich zwei gehaltenen Elfmetern. Umso interessanter am Samstag das Keeper-Duell zwischen Riemann und dem Freiburger Talent Noah Atubolu.

Außerdem spielen am Samstagnachmittag Wolfsburg gegen Bayer Leverkusen und Darmstadt 98 gegen RB Leipzig.

Mainz 05 empfängt den FC Bayern

Erst um 18.30 Uhr am Samstag spielt der FSV Mainz 05. Dabei aber kommt mit dem FC Bayern München der Hochkaräter schlechthin in die Mainzer-Arena. Bislang sind die Rheinhessen in dieser Saison noch sieglos. Mit gerade einmal zwei Punkten steht Mainz auf dem vorletzten Tabellenplatz. Umso wichtiger wäre ein Punktgewinn gegen die eigentlich übermächtigen Bayern. Aber wer weiß: Der letzte Bundesligasieg gelang Mainz 05 im vergangenen April. Ausgerechnet gegen den FC Bayern...

Der 1.FC Heidenheim wiederum spielt am Sonntag (17.30 Uhr) daheim gegen den FC Augsburg.

SWR1 Stadion berichtet ausführlich von den fünf Bundesligapartien des Samstagnachmittags.

Moderation: Kersten Eichhorn

Weitere Sendungen: