SWR1 Stadion | Samstag 14 - 18 Uhr Gelingt dem VfB Stuttgart der fünfte Saisonsieg und gibt Mainz die rote Laterne ab?

Am 6. Spieltag der Fußball-Bundesliga muss der VfB Stuttgart beim 1.FC Köln ran. Die bisher sieglosen Mainzer spielen zuhause gegen Leverkusen und Heidenheim gegen Union.

Der VfB Stuttgart will weiter oben dranbleiben

Fünf Spiele, vier Siege. Der VfB Stuttgart ist schon lange nicht mehr so gut in die neue Saison gestartet. Zuletzt wiesen die Schwaben 1996 eine ähnlich gute Bilanz auf. Damals hieß der Trainer Joachim Löw, heute sitzt Sebastian Hoeneß auf der Trainerbank. Garant für den momentanen Erfolg des VfB ist aber auch Serhou Guirassy. Der Stuttgarter Stürmer erzielte in fünf Spielen 10 Tore. Damit hat Guirassy den Rekord von Ex-Bayern-Stürmer Robert Lewandowski eingestellt. Trifft der Nationalspieler aus Guinea am Samstag auch beim 1. FC Köln? Übernimmt der VfB vorübergehend erneut die Tabellenführung?

Gut möglich, denn das, was Stuttgart gelungen ist, versucht Köln bisher vergeblich: Die Lücken, entstanden durch den Verlust ihrer verlorenen Leistungsträger, zu schließen. Der Wechsel von Mittelfeldchef Skhiri zu Eintracht Frankfurt und das Karriereende des langjährigen Kapitäns Jonas Hector machen dem FC zu schaffen - die Stuttgarter konnten dagegen die Abgänge von Kontantinos Mavropanos, Wataru Endo und Borna Sosa mehr als kompensieren. Das macht dem VfB und seinem Anhang vermutlich auch Hoffnung auf den nächsten Sieg. SWR 1 Stadion berichtet live aus dem Stadion in Köln

Gelingt dem FSV Mainz der Befreiungsschlag

Der Mainzer Trainer Bo Svensson muss endlich liefern. Auch wenn es beim FSV momentan noch keine ernsthafte Diskussion um Svensson gibt. Trotz nur einem Punkt und 4:14 Toren aus fünf Spielen hält der Mainzer Sportdirektor Martin Schmidt immer noch felsenfest zu seinem Trainer. Ob Bo Svensson und seinem Team allerdings gegen Bayer Leverkusen der Befreiungsschlag gelingt, ist mehr als fraglich. Leverkusen steht mit vier Siegen und einem Unentschieden auf Platz zwei. Das Team von Trainer Xabi Alonso zeigte bisher wenig Schwächen. Im Sturm glänzt zudem Victor Boniface. Der 22-jährige Bundesliga-Neuling hebt das Bayer-Team auf ein neues Niveau. 38 Torschüsse in fünf Spielen sind rekordverdächtig.

Der Mainzer Sturm zeigt dagegen Schwächen. Das verletzungsbedingte Fehlen von Jonathan Burkhardt und Nelson Weiper wirkt sich negativ aus. Und jetzt fällt auch noch Innenverteidiger Andreas Hanche-Olsen aus. Der Norweger muss sich am Sprunggelenk operieren lassen. Wie findet der FSV aus der Krise? Der Mainzer Sportdirektor Martin Schmidt spricht dazu - am Samstag um 14.40 Uhr - live in SWR 1 Stadion.

Heidenheim will den zweiten Saisonsieg

Der 1. FC Heidenheim ist in der Fußball Bundesliga teilweise angekommen. Vier Punkte aus fünf Spielen sind ein Hoffnungsschimmer auf den Klassenerhalt. Zumal Heidenheim auch gegen Hoffenheim hätte Punkte holen müssen. Am letzten Wochenende war das Team von Trainer Frank Schmidt aber in Leverkusen chancenlos. Heidenheim kassierte nach dem ersten Bundesliga-Punkt beim 2:2 in Dortmund und dem ersten Sieg beim 4:2 gegen Bremen bei Bayer eine verdiente 1:4 Niederlage. Schmidt sprach nach dem Spiel davon, dass das zwischenzeitliche 1:1 zwar kurz Hoffnung gemacht habe, dass die Spielanteile und die Chancen aber klar für Leverkusen waren. Das sei nicht die Kragenweite des FCH, so Schmidt weiter.

Heidenheims Torschütze zum 1:1 Dinkci ergänzte, dass man gegen die Topmannschaft, der Bundesliga gespielt habe und das Leverkusen einen brutalen Fußball spiele. Als Dinkci den ersten echten Torschuss des FCH nutzte, schien das Spiel kurz auf den Kopf gestellt, doch Leverkusen schlug umgehend zurück. Nach dem dritten Tor war die Heidenheimer Gegenwehr gebrochen. Wie geht Heidenheim zuhause gegen Union Berlin ins Spiel? Vor der Partie unterhält sich SWR 1 Stadion mit einem Spieler des FCH.

Findet der Karlsruher SC endlich in die Spur?

Der Karlsruher SC war am vergangenen Samstag ganz nah dran am dritten Saisonsieg. Bei Greuther Fürth stand es zur Halbzeit, in einem wilden Spiel 3:3. Und in den letzten 30 Minuten spielte Karlsruhe in Überzahl. Doch statt den vierten Treffer zu erzielen gab das Team von KSC-Trainer Christian Eichner die Partie noch aus der Hand. Fürth schoss stattdessen das 4:3 und ging beim Vereinsgeburtstag als Sieger vom Platz.

Für Christian Eichner kommt das alles nicht überraschend. Eichners Meinung nach waren die öffentlichen Erwartungen an den Fußball-Zweitligisten vor der laufenden Saison mitunter zu hoch. Der KSC war vor der Saison vielerorts zum erweiterten Kreis der Aufstiegsanwärter gezählt und von manchen Experten sogar zum Geheimfavoriten erklärt worden. Nach sieben Spieltagen liegen die Badener aber mit acht Punkten nur auf Rang zwölf. Zuletzt blieben sie dreimal in Serie sieglos. Am Samstag (13.00 Uhr) treffen sie zuhause auf Holstein Kiel. SWR 1 Stadion berichtet live vom Spiel in Karlsruhe.

Außerdem im Programm: Eine Analyse des Spiels der TSG Hoffenheim gegen Borussia Dortmund. SWR 1 Stadion sammelt Stimmen zum Ausgang des Spiels vom Freitagabend.

