Fußball | Bundesliga Gegen den VfB Stuttgart: Heidenheim kommt "ostalb-stürmisch" zurück

Regen, Wind und Kälte, ein Herbststurm fegte über die Ostalb. Für Frank Schmidt, den Trainer des 1. FC Heidenheim, war das Wetter perfekt für ein "Charakter-Comeback" seines Teams gegen den VfB Stuttgart.

Dieses mal funktionierte das Bild "ein Trainer steht im Regen", alleingelassen von seinem Team, nicht. Denn Frank Schmidt stand wie ein Baum im Herbststurm, der über die Ostalb fegte und grinste. Und er hatte allen Grund zur Zufriedenheit. Denn seine Mannschaft hatte gerade ein Comeback in Sachen Charakterstärke hingelegt und dem großen Nachbarn VfB Stuttgart die Grenzen aufgezeigt.

Schmidts Prophezeiung vor dem Schwaben-Duell, "diese Herausforderung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt", wurde zur Tatsache. Sein Team zeigte mehr als eine Reaktion zu den schlechten letzten Spielen, verteidigte stark, schaltete schnell um und war in der gegnerischen Hälfte durch Standards gefährlich - am Ende auch erfolgreich. Es schien tatsächlich so, als hätte das nasskalte, stürmische Wetter dem 1. FC Heidenheim neues Leben eingehaucht.

Wir haben gut gespielt, aber auch sehr gut gefightet. Das musst du gegen den VfB, das war heute Ostalb-Wetter, das war genau nach unserem Geschmack. Frank Schmidt, Trainer 1. FC Heidenheim

Der 1. FC Heidenheim kämpfte sich also zurück, besann sich auf seine DNA, so Schmidt. Der FCH-Coach hatte sich nach dem Pokal-Aus in Gladbach noch für die "Nicht-Leistung" bei den Fans entschuldigt. Gegen den VfB zeigten seine Jungs wieder ein ganz anderes Gesicht. Die Körpersprache stimmte, war kämpferisch und aggressiv, Mut war da und der wurde belohnt. Auch Kapitän Patrick Mainka strahlte nach dem Spiel aus seinem klatschnassen und gras-verschmierten Trikot heraus.

Ein Herbststurm auf der Ost-Alb fegt den VfB Stuttgart fort

Jeder hat für den anderen gefightet. Vielleicht mussten wir uns daran wieder erinnern, um zuhause so ein Spiel abzuliefern und uns dann Derbysieger nennen zu dürfen. Patrick Mainka, 1. FC Heidenheim Kapitän

Beim 1. FC Heidenheim weiß man, dass das Ziel Klassenerhalt nur mit absoluter Hingabe, Einsatz und Optimismus zu schaffen ist. Rückschläge müssen verarbeitet werden, Angst darf kein Thema sein. Das sei die Heidenheimer DNA, betonte auch Torschütze Jan Schöppner.

Heidenheim holt sich Selbstvertrauen im Schwaben-Derby

Wir wissen mit solchem Wetter umzugehen, es war ein kampfbetontes Spiel, wo am Ende der Wille entscheidet." Jan Schöppner, 1. FC Heidenheim

Natürlich muss man in einem Spiel gegen den VfB Stuttgart auch die ein oder andere knifflige Situation überstehen. Zum Beispiel den Elfmeter, den Silas verschoß. Und selbstverständlich brauchte es auch "Spiel-Glück", aber das muss man sich auch verdienen. Und das hat sich der 1. FC Heidenheim auch verdient. Der FCH hat im Kampf um den Klassenerhalt wieder Selbstvertrauen getankt. Das stürmische Ostalb-Wetter hatte wohl auch seinen Anteil daran.