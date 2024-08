Fußball | Conference League Quali Fußball live: Heidenheim im Hinspiel gegen BK Häcken Stand: 21.08.2024 15:40 Uhr

Erstmals in der Vereinsgeschichte spielt der 1. FC Heidenheim international. Die Heidenheimer treten in der Qualifikation zur Conference League an. Das Hinspiel im SWR Livestream.

Nach der grandiosen ersten Bundesliga-Saison hat sich der 1. FC Heidenheim nicht nur als Aufsteiger den Klassenerhalt gesichert, sondern auch überraschend für den Europapokal qualifiziert. Dort trifft die Mannschaft von Erfolgstrainer Frank Schmidt am Donnerstag in den Conference-League-Playoffs auf BK Häcken aus Schweden.

Das Hinspiel findet am 22. August auswärts statt. Das erste internationale Spiel in der Heidenheimer Vereinsgeschichte überträgt der SWR am Donnerstag ab 18.55 Uhr im Livestream auf SWR.de/Sport, Sportschau.de und in der ARD-Mediathek.

Reporter: Martin Maibücher