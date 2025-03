Volleyball | Playoffs FT 1844 Freiburg scheidet gegen Lüneburg aus Stand: 28.03.2025 22:50 Uhr

Die FT 1844 Freiburg hat den Einzug ins Halbfinale der Volleyball-Bundesliga verpasst. Auch im zweiten Spiel des Playoff-Viertelfinales war das Team der SVG Lüneburg unterlegen.

Für die Volleyballer der FT 1844 Freiburg ist die Bundesliga-Saison beendet. Gegen den Favoriten aus Lüneburg unterlag die Affenbande im Playoff-Viertelfinale in Spiel zwei 1:3 (17:25, 18:25, 25:23, 17:25). Bereits beim ersten Aufeinandertreffen hatte sich das Team von Trainer Jakob Schönhagen geschlagen geben müssen, beim 0:3 in Lüneburg war die Partie aber einseitiger.

Freiburg mit starker Saison

Vor rund 1.500 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Freiburger Act-Now-Halle entschieden die Gäste aus Lüneburg die ersten beiden Sätze für sich, ehe Freiburg erstmals in diesem Viertelfinale einen Satzgewinn feiern durfte. Letztlich waren die Niedersachsen mit dem herausragenden Gage Thomas Worsley aber zu stark. Die Freiburger dürfen sich dennoch für eine beachtliche Leistung feiern, schließlich ist die Mannschaft erst 2023 in die Bundesliga aufgestiegen und machte gleich im zweiten Jahr als Volleyball-Erstligist den Einzug in die Playoffs perfekt.