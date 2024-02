25:25 im Abstiegskampf Frisch Auf Göppingen spielt Unentschieden gegen den TVB Stuttgart Stand: 07.02.2024 21:51 Uhr

Beim Comeback von Manuel Späth trennten sich Göppingen und Stuttgart unentschieden. Auch die Nationalspieler Häfner und Heymann konnten die Partie nicht entscheiden.

Das Schwaben-Derby am 20. Spieltag der Handball-Bundesliga zwischen Frisch Auf Göppingen und dem TVB Stuttgart endete am Mittwochabend 25:25 unentschieden (11:12). Durch den Punktgewinn kann der TVB im Abstiegskampf einen Rang gut machen und steht jetzt mit 14:26 Punkten auf Tabellenplatz 14. Frisch Auf Göppingen steht weiterhin mit 17:23 Punkten auf Platz 10. Das erste Spiel nach der langen EM-Pause stand auch im Zeichen der Rückkehr von Manuel Späth in den Profi-Handball. Die Stuttgarter hatten sich den 38-jährigen Kreisläufer für zwei Spiele gesichert, um so der aktuell herrschenden Personalnot entgegen zu wirken. Für Späth bedeutete der Einsatz sein 498. Bundesligaspiel.

Erste Hälfte mit leichten Vorteilen für den TVB

Und der 38-Jährige stand auch direkt im Mittelpunkt, als er nach sechs gespielten Minuten den Göppinger Rückraumspieler Josip Sarac am Trikot zog und eine zwei Minuten Zeitstrafe kassierte. Der TVB geriet dadurch einige Sekunden in doppelte Unterzahl. Noch in Abwesenheit von Späth ging Göppingen dann durch ein Tor von David Schmidt mit 2:1 in Führung. Der Tabellenzehnte konnte sich in der Folge aber nicht entscheidend absetzen. Nach 15 Spielminuten stand es 6:6.

In der zweiten Hälfte des ersten Spielabschnitts machten es die Stuttgarter dann besser als die Göppinger. Max Häfner, der Bruder von EM-Fahrer Kai Häfner, brachte den TVB nach 21 gespielten Minuten mit 9:7 in Führung. Frisch Auf-Trainer Markus Baur reagierte mit einer Auszeit. Zwar konnten die Stuttgarter in der Folge sogar mit drei Treffern wegziehen, in die Pause ging es nach einer sehenswerten ersten Hälfte dann aber nur mit 11:12 für den TVB. Das Schwaben-Derby wurde vor 5.600 Zuschauern in der EWS-Arena von beiden Teams zwar hart, aber nicht unfair geführt.

Kein Team kann sich entscheidend absetzen

Die zweite Hälfte begann mit dem Göppinger Ausgleich durch Sarac. Der starke Stuttgarter Torwart Miljan Vujovic konnte nur wenige Sekunden später mit seiner insgesamt achten Parade im Spiel die Führung für Frisch Auf verhindern.

Die Schlussviertelstunde läutete erneut Vujovic beim Stand von 18:18 mit einer spektakulären Doppelparade ein. Erst konnte Marcel Schiller den Stuttgarter Schlussmann nicht überwinden, dann scheiterte Erik Persson am starken Slowenen. Die Partie war zu diesem Zeitpunkt schon lange ein Schneckenrennen, bei dem sich keine Mannschaft absetzen konnte. Das änderte sich wenig später, wenn auch nur für kurze Zeit. Schiller und Persson machten ihre Fehlwürfe wieder gut und trafen zum 19:18 und zum 20:18 für die Gastgeber.

Häfner trifft auf DHB-Teamkollegen Heymann

Aber auch dieser Vorsprung reichte nicht, für den so wichtigen Sieg für Göppingen. Der omnipräsente Nationalspieler Kai Häfner stellte nach weiteren intensiven Minuten auf 23:23, nachdem der TVB immer mehr Druck aufbaute und sich Frisch Auf kaum mehr freie Würfe erarbeiten konnte. Häfner, der auf Seiten von Stuttgart auf vier Treffer kam, traf in dieser Partie auch auf seinen Nationalmannschafts-Kollegen Sebastian Heymann. Dieser hatte Probleme seinen Wurf anzubringen. Der Göppinger Rückraum Links traf in sieben Versuchen nur zweimal das Tor der Stuttgarter.

Ausgleich fünf Sekunden vor Schluss verhindert TVB-Sieg

Der starke Adam Lönn, Topwerfer für den TVB mit sieben Toren, besorgte wenige Minuten vor Schluss die Stuttgarter Führung mit einem unwiderstehlichen Treffer zum 24:23 für Stuttgart in das linke obere Toreck der Göppinger. 30 Sekunden vor Schluss hatte die Ein-Tor-Führung für Stuttgart noch Bestand. In die letzten Sekunden ging es mit 24:25.

Torjäger Lönn musste sich diese dann von der Strafbank anschauen. Nach einem Foul am Göppinger David Schmidt stellten ihn die Offiziellen mit einer Zwei-Minuten-Zeitstrafe von der Platte. Und Schmidt revanchierte sich mit dem Ausgleichstreffer. Fünf Sekunden vor Schluss tankte sich der Rückraumspieler am Kreis durch und blieb vor Vujovic cool. Das 25:25 war auch der gerechte Endstand in einer ausgeglichenen Partie. Schmidt machte sich mit seinem siebten Tor zum Top-Werfer von Frisch Auf.

Manuel Späth war in der Partie, bis auf seine zwei Minuten-Zeitstrafe, kein Faktor. Vor dem Spiel zeigte er am Mikrofon von "Dyn" aber grundsätzliche Bereitschaft, das Trikot des TVB auch noch weitere Male überzustreifen. Auf die Frage, ob ihn die Marke von 500 gespielten Bundesliga-Partien reize, sagte der Mann aus Ostfildern, dass er erstmal nur für zwei Spiele beim TVB eingeplant sei. Auch werde er nach diesen Spielen zu seinem Heimatverein HSG Ostfildern zurückkehren. Aber: "Die 500 ist natürlich schon eine besondere Zahl. Und wer weiß, wenn nicht jetzt, dann vielleicht in der nächsten Saison", sagte der ehemalige Nationalspieler.

