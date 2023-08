Fußball | Bundesliga "Freue mich total" - Erleichterung bei Streich nach Freiburger Traumstart Stand: 20.08.2023 12:16 Uhr

Nach einer durchwachsenen Vorbereitung zeigt der SC Freiburg zum Bundesliga-Start in Hoffenheim eine reife Vorstellung, die mit drei Punkten belohnt wird - sehr zur Freude von Coach Christian Streich.

Christian Streich ließ seinen Emotionen nach dem perfekten Saisonstart des SC Freiburg in die Bundesliga freien Lauf. Im Anschluss an das 2:1 (2:0) im badischen Derby bei der TSG Hoffenheim herzte der Trainer ausgelassen jeden Betreuer und Spieler aus seinem Team, den er zu greifen bekam.

"Ich war echt angespannt vor dem Spiel", berichtete Streich später und schob ein dickes Lob hinterher: "Und dann gehen die Jungs so raus und liefern so ein Spiel. Die Mannschaft hat das sehr, sehr gut gemacht. In Hoffenheim 2:1 zu gewinnen, ist super. Ich freue mich total."

Freiburg plant noch personelle Verstärkung

Sport-Vorstand Jochen Saier war ebenfalls erleichtert. "Es fühlt sich großartig an, weil die Vorzeichen nicht so rosig waren. Die Vorbereitung hat sich nicht ganz so griffig und gut angefühlt, weil es Ausfälle und keine Neuzugänge gab. Aber die Jungs haben das top gemacht", sagte Saier.

Auch wenn der Auftritt mit neun bewährten Kräften und zwei Talenten in der Startelf viel Mut machte, will sich der Europa-League-Teilnehmer bis zum Ende der Transferperiode personell noch verstärken. "Es wird schon noch etwas passieren, auch zeitnah", kündigte Saier an. Streich vernahm dies mit Freude. "Wenn es der Jochen sagt, dann ist es so. Da kann man ihm vertrauen", sagte der 58-Jährige.

Streich: Team ist "bis zur absoluten Kante" gegangen

Vor allem in der Offensive wollen sich die Breisgauer breiter aufstellen. Doch schon jetzt lässt sich feststellen: Mit dem Fünften der Vorsaison ist auch in dieser Spielzeit wieder zu rechnen. "Wir haben sehr viele Spieler, die schon sehr lange in Freiburg sind und eine sehr gute Einstellung haben", sagte Streich über den Kader.

Seine Mannschaft habe in Hoffenheim mit Mut und Überzeugung gespielt und sei "bis zur absoluten Kante" gegangen. Der Sieg in einem unterhaltsamen Schlagabtausch hätte sogar noch höher ausfallen können, doch bei ihren stets gefährlichen Vorstößen trafen die Freiburger dreimal nur das Aluminium.

Frust bei TSG-Trainer Matarazzo

Die Chancenfülle der Gäste sorgte bei Hoffenheims Trainer Pellegrino Matarazzo für mächtig Verdruss. "Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit verloren durch unser Defensivverhalten. Das war nicht gut genug, nicht bundesligareif", kritisierte Matarazzo.

Bis zum zweiten Spieltag liegt viel Arbeit vor der TSG Hoffenheim. Dann treten die Kraichgauer beim 1. FC Heidenheim an (Samstag, 26.8, 15:30 Uhr). Die Freiburger empfangen den SV Werder Bremen in der heimischen Arena (ebenfalls Samstag, 15:30 Uhr).