Fußball | Bundesliga Freiburgs Matchwinner Manzambi: "Überglücklich" über erstes Tor

Im Kampf um die Europapokal-Plätze hat der SC Freiburg gegen Gladbach wichtige Punkte geholt. Siegtorschütze Johan Manzambi will sein erstes Bundesligator sehr besonders feiern.

Ob er wegen seines ersten Bundesligators der Mannschaft etwas ausgeben muss, wird Johan Manzambi nach dem Spiel in Gladbach gefragt. Im Sportschau-Interview verriet der 19-jährige Matchwinner lächelnd, dass er vielleicht vor der Mannschaft singen muss. Was genau, müsse er sich noch überlegen, vielleicht französischen Rap.

Zwei Freiburger mit ihren ersten Bundesligatoren für den SC

Mit dem 2:1-Auswärtserfolg beendete der SC Freiburg seine Negativserie von fünf Spielen ohne Sieg und überholte Gladbach in der Tabelle im Kampf um die Europapokal-Plätze. Das erste Tor des Spiels erzielte auch ein Freiburger, allerdings ins eigene Netz. Christian Günter fälschte eine Gladbacher Flanke unhaltbar ab (14. Minute). Es war das zweite Eigentor des SC-Kapitäns in der Bundesliga. Freiburgs antwortete prompt: Lukas Kübler flankte passgenau in den Rücken der Abwehr, von dort aus köpfte Patrick Osterhage den Ball zum schnellen Ausgleich ein (16.). Auch für Osterhage war es das erste Bundesligator im Trikot des SC Freiburg. Erst in der 90. Minute fiel dann der schon erwähnte Siegtreffer durch den überglücklichen Youngster Johan Manzambi.

Freiburg mitten drin im Rennen um Europa

SC-Trainer Julian Schuster zeigte sich nach dem Spiel sehr zufrieden mit der Leistung seines Teams, die Mannschaft sei geschlossen und diszipliniert aufgetreten. "Ich finde, dass wir trotzdem in den letzten Wochen auch schon gute Leistungen gezeigt haben. Für uns hat das Ergebnis nicht immer gestimmt und heute hat beides gepasst. Wir wissen, dass wir zu diesen Leistungen in der Lage sind. Und das wollen wir natürlich auch die restlichen Spiele zeigen."

Auch Patrick Osterhage empfand den Sieg als "verdient". Angesprochen auf die Europapokal-Plätze, meinte er: "Traditionell stapelt Freiburg natürlich tief. Aber ich glaube, jede Mannschaft will das Maximale rausholen, die maximale Punktzahl. Und so sieht es bei uns auch aus." Man werde sehen, was dabei rauskommt. Am Ostersamstag tritt der SC Freiburg bei der TSG Hoffenheim an.

Schuster "maximal offen" für französischen Rap

Manzambi führte den Sieg auf die "gute Arbeit" seines Teams zurück. Der Sieg gebe seinem Team Vertrauen für den Endspurt in der Bundesliga. Sein Trainer freute sich übrigens ebenfalls sehr über das Siegtor eines Schützlings aus der Freiburger Fußballschule: "Ich freue mich sehr. Ich freue mich in erster Linie für die Mannschaft, für Johan, aber auch für uns alle, besonders auch für die Fußballschule. Das sind wirklich viele involviert gewesen über all die Jahre und dann ist das schön, wenn der Junge sich nach einer sehr guten Trainingswoche dann mit dem Tor belohnt."

Mit französischem Rap könne er bislang übrigens nichts anfangen, sei für die Einlage seines Schützlings aber "maximal offen. Ich lasse mich da gerne überraschen", sagte der Trainer lachend. Wie Manzambi sein Tor dann wirklich noch mit der Mannschaft gefeiert hat, ist (noch) nicht überliefert.

