Unentschieden gegen Augsburg Freiburger Zu-Null-Serie hält: "Die Jungs machen einen top, top, top Job" Stand: 02.03.2025 21:06 Uhr

Zum Abschluss des 24. Spieltags erwischte der SC Freiburg in Augsburg nicht den besten Tag. Für die Breisgauer um Torhüter Noah Atubolu bedeutet das 0:0 aber das fünfte Spiel in Serie ohne Gegentor - und ein weiterer Punkt für Europa.

Der SC Freiburg hat am Sonntagabend seinen fünften Sieg am Stück in der Fußball-Bundesliga verpasst, im Kampf um Europa beim FC Augsburg aber wenigstens ein Remis gerettet. Dabei hatten die Breisgauer in der dritten Minute der Nachspielzeit bei einem Pfostentreffer durch Augsburgs Steve Mounié noch sehr viel Glück. "Der letzte Pfostenschuss war brutal gefährlich. Wenn er den noch besser trifft, hätte ich keine Chance gehabt", sagte SC-Torhüter Noah Atubolu nach der Partie im Sportschau-Interview. "Aber trotz allem nehmen wir einen Punkt mit."

"Wir haben aus den letzten fünf Spielen keins verloren", zeigte sich Atubolu trotz des verpassten fünften Siegs in Serie, was die Einstellung des Vereinsrekords bedeutet hätte, zufrieden. "Heute war das erste Mal, dass wir nicht gewonnen haben. Es gibt schlimmere Situationen." Ähnlich formulierte es Freiburg-Trainer Julian Schuster: "Das Glück hatten wir mit der letzten Aktion. Wir gehen mit einem Punkt und einem weiteren Zu-Null-Spiel nach Hause."

Noah Atubolu hält mit schnellem Reflex die Null

Beide Mannschaften waren zu Beginn um einen geordneten Spielaufbau bemüht. Die Freiburger ließen die Augsburger mit kluger Raumaufteilung zunächst nicht zur Entfaltung kommen - das war jedoch nicht von langer Dauer. Einen unsauber geklärten Ball von Vincenzo Grifo drosch Frank Onyeka (24.) von der Strafraumgrenze aufs Tor. Atubolu zog blitzschnell die Hände hoch und lenkte den Schuss noch an die Unterkante der Latte - und hatte somit erneut Anteil daran, dass bei Freiburg die Zu-Null-Serie weiter steht.

"Ich bin ein Teil von diesen Zu-Null-Spielen“, wollte der 21-Jährige die hervorragende Bilanz in der Defensive in den letzten Wochen nicht nur bei sich sehen. "Natürlich bin ich das letzte Glied in der Mannschaft, die dafür zuständig ist. Aber das fängt vorne beim guten Pressing der Stürmer an, dann das Mittelfeld und die Abwehr. Die Jungs vor mir machen einen top, top, top Job. Und dann sind wir das alle insgesamt."

Auch sein Trainer hob die Defensivleistung seines gesamten Teams im Verbund mit dem jungen Torhüter heraus. "Er [Atubolu] ist das Ende der Kette. Die Jungs vorne arbeiten unglaublich intensiv und müssen einen großen Aufwand betreiben. Und das, was dann mal durchkommt, klärt er dann. Der gesamte Verbund im Defensivbereich funktioniert sehr gut", lobte Schuster.

Jan-Niklas Beste mit der besten Chance für Freiburg

Auch die zweite Hälfte bot zunächst nur wenige Höhepunkte. Die Hausherren blieben nach dem Seitenwechsel die energischere Mannschaft. Die Freiburger dagegen agierten weiter zu behäbig, kamen aber zumindest ab und an gefährlich vor das Tor von FCA-Keeper Finn Dahmen. Nur Sekunden nach seiner Einwechslung scheiterte Jan-Niklas Beste (63.) am gut stehenden Dahmen. SC-Coach Schuster monierte folgerichtig die Leistung seines Teams in der Offensive. "In der Summe waren es zu wenig offensive Akzente, die wir uns herausgespielt haben." Denn brandgefährliche Szenen bekamen die Fans anschließend nur noch einmal geboten, als die Augsburger mit dem Pfostenkracher durch den eingewechselten Mounié dem Lucky Punch näher waren als die Gäste.

Der Sport-Club liegt nach dem Unentschieden mit 40 Punkten als Tabellen-Fünfter weiter aussichtsreich im Champions-League-Rennen und kann in seinem Heimspiel nächste Woche RB Leipzig (Samstag, 08.03., 18:30 Uhr / live im Audiostream der Sportschau) im Rennen um Europa weiter hinter sich lassen. Dazu gibt es eine weitere Chance für einen Vereinsrekord: Durch ein weiteres Spiel ohne Gegentreffer kann Atubolu den Rekord von SC-Torwartlegende Richard Golz von 510 Minuten ohne Gegentor übertreffen.

