SWR1 Stadion | Samstag 14 -18 Uhr Freiburg kämpft um Europa - Heidenheim gegen angeschlagene Bayern Stand: 03.04.2024 13:46 Uhr

Freiburg will gegen Leipzig mit Blick auf die internationalen Plätze punkten, Heidenheim die angeschlagenen Bayern bezwingen und Mainz im Kellerduell Darmstadt schlagen.

Der SC Freiburg will in die Europa League

Die Abschiedstournee von Christian Streich hat am letzten Wochenende vielversprechend begonnen. Nach dem 3:0 in Gladbach ist für den SC Freiburg der erneute Europapokal-Einzug möglich. Auch das Restprogramm dürfte so manchem Fan des SC Freiburg Hoffnung auf einen gelungenen Abschied von Trainer Christian Streich machen. Mit Ausnahme des kommenden Gegners RB Leipzig treffen die Badener in den verbleibenden Saisonspielen nur noch auf Teams, die in der Tabelle der Fußball-Bundesliga aktuell hinter ihnen liegen. Führt Streich den SC zum krönenden Abschluss seiner Ära womöglich ein drittes Mal in Serie in den Europapokal? "Es wäre wirklich schön, wenn wir in den letzten Spielen noch den einen oder anderen Punkt holen und das ordentlich zu Ende bringen. Das wäre mein größter Wunsch", sagte der im Sommer scheidende Kult-Trainer der Breisgauer. Sieben Mal wird Streich noch als Chefcoach des SC auf der Bank sitzen - dann ist Schluss. Auch die Punktverluste unmittelbarer Konkurrenten haben die Freiburger Chancen auf einen erneuten internationalen Startplatz wieder erhöht. "Das gibt uns zusätzliche Motivation für die nächsten Wochen. Wir wollen bei der Musik dabei bleiben", sagte Kapitän Christian Günter. SWR 1 Stadion unterhält sich vor dem Anpfiff gegen Leipzig mit dem Freiburger Sportdirektor Jochen Saier.

Mainz 05 im Kellerduell gegen Darmstadt

Mit vereinten Kräften und vor allem einem überragenden Torhüter Robin Zentner holte Mainz am letzten Wochenende einen Punkt in Leipzig. In den anstehenden beiden Heimspielen will die Mannschaft weiter Boden gut machen. Schlussmann Zentner hat dem FSV Mainz 05 in Leipzig aber nicht nur einen Punkt gerettet, sondern auch die Moral der Rheinhessen im Abstiegskampf hochgehalten. "Er war herausragend", befand FSV-Trainer Bo Henriksen. Der Mainzer Angreifer Jonathan Burkardt sah aber nicht nur die Paraden seines Kapitäns: "Wir können uns bei ihm bedanken, er hat uns gerettet. Er hilft uns aber auch als Persönlichkeit, ist im Team total wichtig." Der Punkt sei "super", so Burkardt, "den nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Wenn wir hier heute verlieren, dann geht man doch mit hängendem Kopf raus." Zumal für den Abstiegskandidaten nun zwei Heimspiele gegen Schlusslicht Darmstadt 98 und die TSG Hoffenheim anstehen. "Wir brauchen jeden Punkt und gegen den nächsten Gegner aus Darmstadt am liebsten drei", sagte Zentner. Können die Mainzer den Schwung aus dem 0:0 in Leipzig mitnehmen? Wie sieht der Sportdirektor des FSV die Situation des Tabellen-Sechzehnten? Martin Schmidt spricht live vor dem Heimspiel mit SWR 1 Stadion.

Aufsteiger Heidenheim will auch gegen die Bayern punkten

Der 1. FC Heidenheim sorgt als Aufsteiger auch weiterhin für Furore. Am letzten Spieltag hätte der FCH beim favorisierten VfB Stuttgart fast drei Punkte geholt. Heidenheims Stürmer Tim Kleindienst steuerte beim 3:3 zwei Tore zum Spektakel in Stuttgart bei. Kleindienst war aber nicht ganz zufrieden. "Es wäre ein richtig schönes Osterwochenende gewesen, wäre es nach dem 3:2 vorbei gewesen." Mit der letzten Aktion des Spiels hatte Stuttgarts Deniz Undav noch den Ausgleich geschossen (90.+8). Nach seinem schnellen Doppelpack gegen den VfB ist mit dem Heidenheimer Stürmer beim Heimspiel-Highlight gegen den FC Bayern aber wieder zu rechnen. "Ich glaube, es hat ihm gut getan. Er hat unfassbar viel gearbeitet. Am Ende wird er belohnt", kommentierte FCH Trainer Frank Schmidt die beiden Treffer von Kleindienst: Für den Angreifer waren es die Saisontore acht und neun. Lange hatte es aber nicht danach ausgesehen, als könnte der Gast beim VfB einen Punkt holen - oder gar gewinnen. Doch dann bewiesen die Heidenheimer einmal mehr ihre Comeback-Qualitäten, die sie in dieser Saison auszeichnen. Am Samstag gegen den angeschlagen wirkenden FC Bayern will der FCH entsprechend erneut zählbares holen. Wie, das beantwortet Heidenheims Trainer Frank Schmidt kurz vor Spielbeginn live in SWR 1 Stadion.

Der FCK mit Pokal-Schwung in den Abstiegskampf?

Größer könnten die Kontraste nicht sein. Der 1. FC Kaiserslautern steht nach 21 Jahren wieder im DFB-Pokal-Finale. Nach dem 2:0 gegen Saarbrücken fahren die Roten Teufel zum Endspiel am 25. Mai nach Berlin. In der 2. Bundesliga läuft es dagegen für den FCK nicht rund. Die Pfälzer stehen nach dem 27. Spieltag auf dem Relegationsplatz. Dennoch dürfte der Einzug ins Pokalfinale Auftrieb geben. Und den braucht der FCK dringend wie FCK-Mittelfeldspieler Marlon Ritter in Erinnerung ruft. " Es gibt leider noch andere Aufgaben, die viel, viel wichtiger sind. Wir wollen unbedingt die Liga halten und das ist das primäre Ziel." Damit sprach Ritter seinem Trainer Friedhelm Funkel aus der Seele. Am Samstag muss der FCK zum Hamburger SV. SWR 1 Stadion schaltet mehrfach live zu der Partie in der Hansestadt.

Moderation: Kersten Eichhorn

Sendung am Sa., 6.4.2024 14:00 Uhr, Stadion, SWR1 Rheinland-Pfalz

Weitere Sendungen: